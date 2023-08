Vanavond op televisie: de Van Looverentjes, Billie Eilish en pure nostalgie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Pukkelpop Live

Identificeert u zichzelf als muziekfanaat maar bent u niet zo gesteld op lauw bier in uw nek en mayonaise in uw haar? Geen zorgen, want Canvas biedt u het perfecte alternatief voor de festivalzomer! Met live verslaggeving vanop Pukkelpop moet u niets missen van onder meer Billie Eilish, Yungblud, boygenius, en Moderat.

En als u de beleving toch begint te missen, zet uw Cara eens een halfuurtje voor consumeren úít de koelkast.

Om 20.55 op Canvas

Billie Eilish op Pukkelpop 2019 Beeld Stefaan Temmerman

Boomer

De Planckaerts, de Verhulstjes én de Vermeires. Je kan nooit te veel tv-families hebben, dachten ze bij Streamz, en ze boden de Van Looverens prompt een contract aan. Maar gelukkig krijgen we niet de zoveelste realityreeks op ons bord, maar een fictieve comedyserie over het leven van een BV die 50 wordt – Jan Van Looveren – en zich afvraagt of hij nog wel relevant is. Zijn echtgenote Els Béatse, bekend van onder andere ‘De zonen van Van As’ en ‘Thuis’, speelt ook in de serie zijn vrouw en ook dochter Pippa maakt haar televisiedebuut.

Vanaf nu op Streamz

Pippa Van Looveren: ‘Als een jongen nog maar naar me kijkt, denkt papa al aan slechte bedoelingen’

Celle que vous croyez

Claire (Juliette Binoche) is een literatuurprofessor van rond de 50 die op Facebook wordt ontvriend door haar ex. Om hem te kunnen blijven stalken, creëert ze een fake profiel als de 24-jarige Clara. Gevolg: de jonge assistent van haar ex valt als een baksteen voor Clara, en zo voelt Claire zich eindelijk nog eens gezien en geliefd – zij het dan op virtuele wijze. In het thrillerdrama van Safy Nebbou komde thematiek rond de status van oudere vrouwen in een maatschappij geobsedeerd door jeugd sterk uit de verf.

Om 22.00u op Canvas

Beeld © 2015 Lucasfilm

Star Wars: The Force Awakens

J.J. Abrams gaf de franchise een doorstart met dit van nostalgie doordrongen zevende deel. De film speelt op veilig met een verhaal dat een doorslagje is van de eerste aflevering ‘A New Hope’, maar brengt veel fun en heeft met Daisy Ridley, Adam Driver en Oscar Isaac een sterke cast.

Om 20.30u op VTM2

Schneider vs. Bax

Typische droge zwarte komedie van Alex van Warmerdam, over twee huurmoordenaars (Tom Dewispelaere en Van Warmerdam zelf) die het tegen elkaar opnemen tussen het wuivende riet van een Nederlands natuurgebied. De plot van een Coen-film met een extra scheut absurdisme en afstandelijkheid.

Om 20.50u op NPO3

Beeld CANAL+

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Laat uw nostalgie de vrije loop tijdens de allereerste ontmoeting met Harry Potter. Het is slechts een kinderfilm, maar de meeste succeselementen van de filmfranchise zijn hier al in overvloed aanwezig: de iconische soundtrack, de betoverende setting van Zweinstein en – bovenal! - de cast. Maggie Smith als de strenge doch rechtvaardige Minerva? Perfect! Alan Rickman als de mysterieuze en immer verdachte Severus Sneep? Geniaal! En Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson zullen voor altijd Harry, Ron en Hermelien zijn, of zij dat nu willen of niet.

Om 20.35u op Play4

