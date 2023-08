Vanavond op televisie: de worst van Philippe Geubels en de decadente zomer van Pommelien Thijs

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Zomeravonden

Deze zomer kokkerelt Wim Lybaert elke avond het favoriete jeugdgerecht van bekende Vlamingen. Vanavond is het de beurt aan comedian Philippe Geubels, die door Lybaert paardenworsten met frietjes krijgt voorgeschoteld, zoals bompa Geubels ze maakte. Loopt het water u ook al in de mond?

Om 20.50u op VRT 1

Ancient Superstructures: Taj Mahal

Mausoleum! India! UNESCO! En, euhm, stop de klok.

Verder dan de eerste twee zinnen van Wikipedia reikt onze kennis over de Taj Mahal helaas niet. Is dat ook voor u het geval, dan is er voor u een documentaire over het imposante gebouw - waarin zowel bouwmethodes als mysteries worden blootgelegd. Uw quizploeg is u dankbaar!

Om 21.10u op Canvas

Knokke-Off

Twee rijkeluiskinderen die een decadente zomer beleven op het strand van Knokke, tot een nieuwkomer hun leventje op stelten zet: ziedaar Knokke Off in een notendop. De VRT-reeks met Pommelien Thijs en Willem De Schryver in de hoofdrollen was al een schot in de roos op VRT MAX en doet dat nu nog eens losjes over op de échte zender.

Om 21.20u op VRT 1

Europa League: KRC Genk - Olympiacos FC

KRC Genk begon, zacht uitgedrukt, matig aan zijn Europese campagne. Nadat ze door een tienkoppig Servette genadeloos uit de Champions League werden geknikkerd, moeten ze tegen het Griekse Olympiacos strijden voor een plekje in de Europa League. Na het 1-0 verlies uit de heenmatch zullen de troepen van Wouter Vrancken goed bij de les moeten zijn om toch nog te kunnen doorstoten.

Om 19.45 op VTM2

A Way to B

Aan de hand van indringende portretten en zwierige choreografieën schetst deze docu de dagelijkse uitdagingen en de veerkracht van de Catalanen van Liant la Troca, een dansgezelschap uit Barcelona voor mensen met een fysieke beperking.

Om 22.8 op NPO 2

