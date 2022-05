Vanavond op televisie: een absolute filmklassieker en nog vijf kijktips voor wie níét Eurosong wil kijken

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Eurovisiesongfestival’

De Italianen mogen dan weten hoe ze een goede pasta pecorino maken, van de organisatie van Eurosong hebben ze iets minder kaas gegeten. Ach, we gaan er toch weer gewoon voor zitten vanavond: de kitsch, de oostblokbeats, die ene slechte Duitse act en het altijd licht vileine commentaar van Peter Van de Veire. Als u niet wil wakker blijven voor de eindeloze puntentelling, dan hebben we hier, alstublieft, de einduitslag al.

Om 21 uur op Eén

‘Later - with Jools Holland’

Komen we direct met wat muzikaal tegenwicht: de heerlijk onaangepaste Britse indiesensatie Wet Leg staat morgenavond in de Botanique, in augustus op Pukkelpop en trapt vanavond op de BBC het nieuwe seizoen van ‘Later - with Jools Holland’ af. Lees hier alvast een interview met bandleden Rhian Teasdale en Hester Chambers.

Om 22.55 op BBC2

‘Cold Pursuit’

Wij verslikten ons in onze bourbon on the rocks toen Liam Neeson naar aanleiding van de bioscooppremière van ‘Cold Pursuit’ wereldkundig maakte dat hij in een ver verleden wekenlang met de drang heeft rondgelopen om een willekeurige zwarte man tot pulp te meppen. Neeson diende na het opbiechten van zijn wraakfantasie diep door het stof te kruipen en de release van ‘Cold Pursuit’ ging de mist in. Jammer, want de winterse setting, de gitzwarte humor, de geinige Bateman én de als vanouds diep in zijn rol zittende Liam (hij vertolkt een losgeslagen wraakmachine) maken van ‘Cold Pursuit’ een genietbare pulpy thriller.

Om 20.40 uur op VTM

‘This Is Spinal Tap’

Legendarische mockumentary van Rob Reiner over een Britse metal band die op tournee gaat in de VS. Een scherpe, maar tegelijk ook liefdevolle satire over het narcisme en de leegheid van de muziekindustrie. De klassieke oneliners zijn niet te tellen, maar ‘these go to eleven’ blijft een topper.

Om 23.40 uur op BBC2

‘Mulholland Drive’

Eerst bedoeld als pilootaflevering voor een nieuwe tv-serie, maar omdat de zender het niet snapte, herwerkte David Lynch alles tot een op zichzelf staande film. Bizarre, fascinerende trip in de geest van een jonge aspirant-actrice (doorbraakrol van Naomi Watts), die te maken krijgt met de andere zijde van Hollywood.

Om 22.15 uur op Canvas

‘Zootropolis’

Onderhoudende animatiefilm over een moedig konijn dat het wil maken als politieagent in de grote stad, en daarvoor samenwerkt met een sluwe vos annex meesteroplichter. Misschien wat te voorspelbaar om een echte Disney-grand cru te zijn, maar vaak bijzonder grappig, sympathiek en ontwapenend.

Om 18.35 uur op VTM3

‘Star Wars: The Last Jedi’

Misnoegde fans eisten dat deze film uit het ‘Star Wars’-canon geschrapt werd, vooral omdat Rian Johnson de euvele moed had gehad om iets onverwachts te doen met de franchise – hoe durft hij! Onze mening: deze ‘Star Wars’ is écht verrassend, en is de beste na ‘Empire.

Om 20.35 uur op VTM2

