Vanavond op televisie: een dolende cowboy, Charlotte Adigéry over mode en een intelligente alienfilm

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Lucky’

91 was acteur Harry Dean Stanton (‘Alien’, ‘The Straight Story’) toen hij in 2017 overleed. Zijn laatste wapenfeit was dit enig mooie drama waarin hij een eenzame oude cowboy speelt die rookt, kruiswoordraadsels oplost en op zoek gaat naar spirituele verlossing in een verlaten woestijndorp.

Om 22.20 op Canvas

‘The Untouchables’

Waargebeurd gangsterepos van Brian De Palma. Kevin Costner speelt Eliot Ness, de agent die tijdens de drooglegging de strijd met Al Capone (een duivels goeie Robert De Niro) durfde aan te gaan. Straf acteerwerk, muziek van Ennio Morricone en een iconische trappenscène: ‘The Untouchables’ is een klassieker.

Om 22.10 op VTM 4

‘De klas’

Te gast in ‘De klas’ vanavond: Charlotte Adigéry, samen met Bolis Pupul verantwoordelijk voor misschien wel dé plaat van het jaar. De muzikante en fashionista onderhield vorig jaar een groep leerlingen over het thema mode. Waarom is wat je draagt zo van belang? Moet je mee zijn met de laatste nieuwe fashiontrends? En zeggen je kleren wie je bent?

Om 21.05 op Eén

Amy Adams in 'Arrival' Beeld Universal Pictures

‘Arrival’

Laat het aan Denis Villeneuve, de man achter ‘Dune’ en ‘Blade Runner 2049’, over om een verfrissende en intelligente alienfilm te maken. Amy Adams en Jeremy Renner spelen taalkundigen die met buitenaardse wezens proberen te communiceren, wat hun levens op onverwachte manieren verandert.

Om 20.35 op VTM 3

‘Telefacts zomer’

In de jaren 60 adopteerde een Amerikaanse familie een piepjonge chimpansee, Lucy. Ze voedden het dier op alsof het hun eigen kind was. Toen het dier te groot werd om nog thuis vrij rond te lopen, werd beslist om Lucy naar het Nationaal Park in Gambia te sturen. Deze reportage toont aan de hand van archiefbeelden en foto’s hoe het haar daar verging.

Om 22.35 op VTM

