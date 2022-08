Vanavond op televisie: een geflopte ‘Star Wars’, Hendrik VIII’s oord van verderf, en een spoedcursus over virussen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Solo: A Star Wars Story’

Een ‘Star Wars’-film die flopt? Had iemand een Jedi-mindtrick uitgehaald, of zou het kunnen dat het grote publiek stilaan genoeg had van het overaanbod aan ‘Star Wars’-materiaal? Ondanks de tegenvallende opbrengsten vonden wij ‘Solo: A Star Wars Story’ uit 2018 een charmante, avontuurlijke standalone-film die ons vertelt hoe Han (Alden Ehrenreich) aan zijn achternaam komt.

Om 20.40 op VTM 3

‘Auf der anderen Seite’

De Duits-Turkse regisseur Fatih Akin verwierf in 2004 wereldfaam met ‘Gegen die Wand’, en ook opvolger ‘Auf der anderen Seite’ (2007) zit vernuftig in elkaar: de wegen van de zes personages kruisen mekaar op noodlottige wijze, zonder dat ze het zelf beseffen. ‘Ik werd geïnspireerd door de schrijfstijl van Guillermo Arriaga, de scenarist van ‘Amores Perros’, ‘21 Grams’ en ‘Babel’, en ik wilde zelf ook eens experimenteren met een complexe structuur.’

Om 22.30 op Canvas

‘Hampton Court: Behind Closed Doors’

Hampton Court, één van de slechts twee paleizen van Hendrik VIII die de tand des tijds hebben doorstaan, is een grote toeristische trekpleister in het Verenigd Koninkrijk. Deze tweedelige docu werpt een blik achter de schermen. Verplicht kijkvoer voor de fans van de bestsellers van Hilary Mantel (‘Wolf Hall’, ‘Bring Up the Bodies’ en ‘The Mirror and the Light’).

Om 18.15 op Eén

‘Summerschool’

Vanavond spijkert internist en hoogleraar geneeskunde Marcel Levi uw kennis over SARS, ebola, covid, de apenpokken en andere aanstekelijke beestjes bij in ‘Summerschool’. ‘Ga niet te dicht in de buurt van andere mensen staan, geef geen knuffel of drie zoenen als begroeting, en geef ook niet iedereen een hand.’

Om 21.35 op NPO 1

Lili Reinhart in 'Look Both Ways' Beeld TMDb

‘Look Both Ways’

Hip in filmland: parallelle realiteiten. In de romantische komedie ‘Look Both Ways’ doet Natalie een zwangerschapstest, en vervolgens krijgt de kijker twee mogelijke levenspaden naast elkaar te zien: Natalie als kersverse moeder en Natalie als ambitieuze artieste. Lili Reinhart, die u kent als Betty Cooper in ‘Riverdale’, speelt beide Natalies.

Nu te zien op Netflix

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids