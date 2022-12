Vanavond op televisie: een heerlijke romcom, de terugkeer van Willow en wie was de vader van Robert Downey Jr.?

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Sr.’

Robert Downey Jr. (57) legde de laatste maanden van Robert Downey Sr. in een docufilm in zwart-wit vast. Zoonlief, beroemd als Iron Man, wilde namelijk uitzoeken wie zijn vader is, voor het te laat was. De appel viel bij de Downeys niet ver van de boom. Ze hadden dezelfde roeping – acteren en films maken – en deelden dezelfde scherpe humor. Het liefdevolle portret is een pakkende lijkrede geworden, want Robert Downey Sr. stierf in de zomer van 2021.

Nu op Disney+

‘The Last Son’

Jason Clarke maakt indruk als senator Ted Kennedy, de laatste overlevende broer van de clan, die in 1969 in Chappaquiddick met zijn auto van een brug reed. Een jonge medewerker, Mary Jo Kopechne (Kate Mara), overleefde het niet. Boeiend drama, dat het aan de kijker overlaat om een oordeel te vellen over Kennedy.

Om 21.30 uur op Canvas

‘Robin Hood’

Ridley Scott probeert de Robin Hood-legende dichter bij de geschiedenis te doen aansluiten door de oorlogen met Frankrijk en de Magna Carta erbij te betrekken. Ondanks de focus op modder, bloed en andere middeleeuwse ongemakken blijft het actiefantasy, vakkundig geënsceneerd en best onderhoudend.

Om 20 uur op Play4

‘Willow’

Spin-off van de populaire fantasyfilm uit de jaren 1980 over een tovenaar die het opneemt tegen donkere krachten. Humo sprak met hoofdrolspeler Warwick Davis: “De grootste uitdaging was om de fans van toen tevreden te houden en tegelijk een nieuw publiek aan te boren. Maar ik denk dat we daarin geslaagd zijn: de serie heeft dezelfde toon als de film, hetzelfde gevoel voor humor.”

Nu op Disney+

‘An Officer and a Gentleman’

Romantisch drama met Richard Gere als marinier in opleiding en Debra Winger als working class-meisje dat zijn hart steelt. Minder melig dan je je herinnert: de romance heeft scherpe weerhaakjes en de hoofdpersonages zijn goed uitgewerkt.

Om 20.40 uur op VTM3

