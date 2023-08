Vanavond op televisie: een natte Aaron Blommaert, een geheimzinnige Robert De Niro en de belangrijkste superheldenfilm ooit

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Robert De Niro: Hiding in the Spotlight

Heel de wereld kent Robert De Niro, maar kent iemand hem ook écht? Want als het over zijn privéleven gaat: het aantal interviews waarin hij uitgebreid vertelt over zijn werk en leven zijn erg schaars. De makers van de nieuwe documentaire ‘Hiding in the Spotlight’ proberen desondanks een portret van De Niro te schetsen door hem voor de spiegel te zetten. Welke films en rollen trokken de acteur de voorbije decennia het meest aan, en wat zegt het over de man dat hij gekwelde personages als Travis Bickle in ‘Taxi Driver’ zo goed kan neerzetten?

Om 22.10 op NPO2

If You Kill, Call Me

Pablo Escobar, El Chapo, Bolle Jos. Hoe kunnen die grote drugsbarons toch zo flaneren met al hun misdaadgeld? Het antwoord: uitstekende ‘narco-advocaten’. Zij zijn het brein achter complexe bedrijfsstructuren opgezet om financiële activa van hun loonheren te beschermen. Experts van Interpol vertellen u over een wereld waarin de lijn tussen misdaad en legaal handelen bijzonder dun is. Het kan maar van pas komen.

Om 20.10 op Canvas

Zomeravonden

Vanavond is het de beurt aan reclamegoeroe en schrijver Guillaume Van der Stighelen om de voetjes onder tafel te steken bij Wim Lybaert. Op het menu: boterham met omelet van zijn mama. De laatste week wilt ook de kok in Lybaert wat uitbollen.

Om 21.05 op VRT 1

Lees ook: Guillaume Van der Stighelen: ‘Ik heb de neiging om te zwelgen in alles wat ik lekker vind. Nog! Nóg! Daarom drink ik bijna nooit alcohol’

Bittersweet Sixteen

De niet onaardige Vlaamse highschoolfilm van Jan Verheyen en zijn dochter Anna was al te zien op op Netflix en VTM GO, maar krijgt nu ook als minireeks een kans op primetime. U herkent ongetwijfeld een boel jonge acteurs als Steffi Mercie, Aaron Blommaert en Ninalotte Roose. De film werd gebaseerd op de eigen schoolervaringen van Anna: ‘Mijn ouders zagen dat ik ongelukkig was, maar konden niks doen.’

Om 20.14 op VTM

Black Panther

De Black Panther-reeks zijn niet de beste superheldenfilms ooit, maar wél de belangrijkste: de eerste Marvelfilms met een serieuze zwarte superheld in de hoofdrol. Black Panther, vertolkt door de sindsdien overleeden Chadwick Boseman, groeide voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap in een recordtempo uit tot een symbool van hoop en trots.

Om 20.35 op VTM2

