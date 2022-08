Vanavond op televisie: een onaantastbaar record, de Europese droom van Union en de geboorte van een super-Don

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Wereldrecord’

Hoe slaagde Mike Powell er in 1991 in om 8,95 meter ver te springen, tot op vandaag een onaantastbaar record? Dat vraagt Maarten Vangramberen vanavond aan de wereldrecordhouder zelf. In de topsporthal van Gent ontdekt hij verder hoe moeilijk het is om maximaal aan te lopen zonder naar de afstootbalk te kijken.

Om 20.25 op Eén

‘Voetbal: Union - Rangers FC’

In de voorronde van de Champions League neemt vicekampioen Union Sint-Gillis het vanavond op tegen Rangers FC. De Schotse recordkampioen was vorig jaar nog finalist in de Europa League en is dan ook de torenhoge favoriet. Kunnen de manschappen van trainer Karel Geraerts voor een stunt zorgen?

Om 20.25 op VTM 2

‘Van algemeen nut (herhaling)’

In 2018 scoorde Steven Van Herreweghe een bescheiden tv-hit met deze geestige archiefshow waarin hij bekende en minder bekende mensen uitnodigde die elk één ding met elkaar gemeen hadden: ze waren ooit op televisie geweest en leverden een onvergetelijke bijdrage aan 65 jaar openbare omroep.

Om 22.00 op Eén

Robert De Niro en Leopoldo Trieste in 'The Godfather Part II' Beeld TMDb

‘The Godfather: Part II’

Eigenlijk zou je deze ‘The Godfather: Part II’ een origin story kunnen noemen; net zoals de eerste ‘Iron Man’ laat zien hoe Tony Stark in een superheld verandert, zo vertelt ‘Part II’ ons hoe de jonge Vito Corleone zich in New York opwerkt tot super-Don.

Om 22.05 op Canvas

Jelle Brandt Corstius in 'Grensland' Beeld VPRO

‘Grensland’

In de voorlaatste aflevering van deze terecht herhaalde docureeks uit 2015 praat de Nederlandse journalist en voormalige Moskou-correspondent Jelle Brandt Corstius met enkele Russische rebellen in de Donbass, het gebied rijk aan kolen en industrie in het inmiddels door Rusland nagenoeg volledig bezette oosten van Oekraïne.

Om 22.10 op NPO 2

