Vanavond op televisie: Florence Pugh, Arctic Monkeys en een vrij hallucinant kijkje in de keuken van Qatar (zaterdag 5 november)

gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Lady Macbeth’

Florence Pugh brak door dankzij dit gepassioneerde historisch drama, over een jonge vrouw die in de 19de eeuw in een liefdeloos verstandshuwelijk vastzit. Een jonge arbeider laat haar hart wél sneller kloppen. De wat afstandelijke stijl maakt gaandeweg plaats voor oprechte emoties.

Om 23.50 uur op Canvas

‘Undercover in Qatar’

Qatar hoopt dat we straks, als de bal straks over het veld rolt in de smetteloze en nagelnieuwe stadions, weer vergeten in welke omstandigheden die stadions eigenlijk werden gebouwd. Gelukkig is daar deze aangekochte reportage in ‘Vranckx’ die heel precies laat zien hoe de arbeiders in de oliestaat moesten leven. Een kijkje in de keuken, als het ware, en dan een keuken waar u en ik ons potje niet zouden willen koken.

Om 20.10 uur in Canvas

'Undercover in Qatar' Beeld © VRT

Manifest (seizoen 4)

Na drie seizoenen schrapte de Amerikaanse tv-zender NBC de thrillerserie ‘Manifest’, over een verdwenen vliegtuig dat na vijf jaar plots weer opduikt terwijl de passagiers en de bemanning niets gemerkt hebben. Maar toen Netflix de rechten overkocht, werd ‘Manifest’ een groot succes. Dus kreeg showrunner Jeff Rake de kans om zijn verhaal af te werken met een vierde en laatste seizoen.

Nu op Netflix

‘Later with Jools Holland’

Vanavond in de befaamde muziekshow van de BBC: een special met Arctic Monkeys. De band stelde onlangs ‘The Car’ voor, hun nieuwe plaat die eigenlijk overal ter wereld, behalve dan in De Standaard, lovend ontvangen werd. Lees ook onze 7 Hoofdzonden van Alex Turner: ‘Alex Turner interviewen is geen cadeau, als ik mijn collega’s bij Studio Brussel mag geloven, omdat hij constant naast de kwestie antwoordt’

Om 22.30 uur op BBC2

‘SAW’

Eén van de films die in de vroege jaren 2000 de torture porn-horrorfilm populariseerde (en die dan ook gevolgd werd door talloze inferieure sequels). Twee mannen worden wakker in een weinig hygiënische kelder, geketend aan hun voeten en met een zaag binnen handbereik. Let the game begin.

Om 22.20 uur op Play6

