Vanavond op televisie: ‘Game of Thrones’ in de Wetstraat, dansen tegen homohaat en een Oscar-slokop

‘Pandore’

Een politieke thriller over opportunisme, populisme, bedrog en verkrachting in de Wetstraat is in Wallonië een ware hit geworden: ‘Pandore’ was er één van de meestbesproken series van het voorjaar. De RTBF-reeks telt twee bekende Vlaamse acteurs in de cast: Peter Van den Begin en Johan Leysen, die laatste als liberale partijvoorzitter die na een corruptiezaak van zijn voetstuk tuimelt. ‘Mijn personage is het cliché van de Belgische politicus: een geprivilegieerd man die sjoemelt en daarmee wegkomt.’

Nu op Streamz

‘And then we danced’

Een coming-of-agefilm uit 2019 over twee jongens die tijdens danslessen verliefd worden, maar worstelen met de alomtegenwoordige homofobie in Georgië. De makers moesten doodsbedreigingen en gewelddadige protesten doorstaan, maar in Cannes werd ‘And Then We Danced’ beloond met een vijftien minuten durende ovatie.

Om 22.35 op Canvas

‘Lief Indië’

Als Indonesië kort na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk wordt, keren veel Nederlanders terug naar het vaderland. In ‘Lief Indië’ vertellen enkelen van hen over hun leven in de ex-kolonie en over de ontvangst in Nederland.

Om 16.05 op NPO2

‘Ghandi’

Uitstekend ontvangen biografische prent van Richard Attenborough over Mohandas K. Gandhi, of simpelweg Ghandi, de ambulante activist die zich uitsprak vóór geweldloosheid en verzoening tussen hindoes en moslims, en tegen buitenlands textiel en de discriminatie van ‘onaanraakbaren’. ‘Ghandi’ won maar liefst 8 Oscars, waaronder die voor beste film.

Om 20.50 op Arte

