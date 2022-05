Vanavond op televisie: geen VRT, maar wel jouw beste versie, presidentsvrouwen en Kelly Pfaff

Staking bij de VRT, dus vanavond moeten we het helaas stellen zonder Vlaanderens favoriete feuilletons: ‘Thuis’, ‘De Afspraak' of ‘Terzake. Maar wat moet er dan op uw beeldbuis draaien terwijl u ongeïnteresseerd op uw mobiele telefoon scrolt? Humo helpt u uit de nood met kijktips die wél werken.

‘PERSONAL TRAINERS’

Of u het nu wilt of niet: het aantal fitness- lifestyle-, chakra-, dieet- en toiletbezoekcoaches schiet sinds de coronacrisis door het plafond. Dat is ook Play4 niet ontgaan: ‘Personal trainers’ volgt mensen met maar één doen: ‘op zoek gaan naar de beste versie van jezelf’. Wij kijken er alvast naar uit om hen te bewonderen vanuit onze fauteuil met een zak chips in de ene, en een Blauwe Chimay in de andere hand. Want dát is de beste versie van onszelf.

Om 21.15 op Play4

‘DE GROOTSTE LEFGOZER’

Wie heeft het meeste lef en haalt zonder verpinken de zotste toeren uit in een spel van durven en bluffen? In ‘De Grootste Lefgozer’ gaat Kelly Pfaff op zoek naar de grootste durfal met het meeste lef. Denkt u nu spontaat dat het Pfaff aan moed ontbreekt om zo'n programma te presenteren? 23 jaar huwelijk met Sam Gooris bewijzen het tegendeel.

Om 22.00 op VTM2

De Grootste Lefgozer Beeld VTM

GIRLS TRIP

Wat gebeurd er wanneer vier vriendinnen die elkaar uit het oog verloren samen een trip maken om hun vriendschap nieuw leven in te blazen? Wij weten het alvast niet, de vrouwen op de redactie lossen niets. Dan kijken we vanavond maar naar ‘Girls Trip’ met in de hoofdrollen Regina Hall, Queen Latifah, Tiffany Haddish en zij wier naam van Will Smith niet genoemd mag worden.

Om 23.05 op VTM3

THE FIRST LADY

U denkt dat de president van de Verenigde Staten de machtigste persoon ter wereld is? Mis, want kijk maar eens goed: want achter elke sterke man staat nog sterkere vrouw. Seizoen één belicht de impact die Michelle Obama (vertolkt door Viola Davis), Betty Ford (Michelle Pfeiffer)en Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson) hebben gehad op hun wederhelft.

Om 21.40 op FOX

Beeld fox

ROOSEN & BORST

Adelheid Roosen en Hugo Borst slaan, na In De Leeuwenhoek en Thuis op Zuid, opnieuw de handen ineen voor een serie over dementie. In Roosen & Borst ligt dit keer de nadruk op afscheid nemen. Want vanaf het moment dat je de diagnose krijgt, is je leven een groot en langgerekt afscheid. Waarbij je elke keer afscheid neemt van wéer iets anders: van je dromen, van wie je was, van je geliefden, en uiteindelijk van het leven zelf.

Om 20.28 op NPO2

Meer kijktips? Check humo.be/gids