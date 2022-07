Vanavond op televisie: Geubels over humor, een spannend oorlogsdrama, en aftellen naar de dood

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De klas’

Net wanneer de VRT een twintigtal oude afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ definitief uit zijn aanbod schrapt, geeft komiek Philippe Geubels vanavond in (een herhaling van) ‘De klas’ een spreekbeurt over... humor. ‘Wat mij vooral opviel, is dat de jeugd van tegenwoordig nogal rap vindt dat iets niet kan, qua humor.’

Om 22.15 op Eén

‘Filip van België: De lange weg naar de troon’

Canvas herhaalt deze zomer de verrassend onderhoudende documentairereeks ‘Filip van België: de lange weg naar de troon’, die in vier afleveringen Filips metamorfose van schuwe kroonprins naar min of meer zelfverzekerde koning toont.

Om 20.25 op Canvas

Nat Wolff en Alexander Skarsgard in 'The Kill Team' Beeld rv

‘The Kill Team’

In 2009 maakte een groepje Amerikaanse soldaten in Afghanistan zich schuldig aan de koelbloedige moord van een tiental burgers. Eén van hun kameraden stapte naar de autoriteiten en moest vrezen voor zijn leven. Dan Krauss regisseert deze gefictionaliseerde versie van dat verhaal, met sterke vertolkingen van Alexander Skarsgard en Nat Wolff.

Om 20.35 op VTM 3

‘Yorkshire Firefighters’

Van smeulende brievenbussen over brandende bolides tot uit de hand gelopen lockdownfeestjes: de brandweerkorpsen van West Yorkshire laten zich in deze nieuwe docureeks van hun heldhaftigste kant zien.

Om 21.15 op Canvas

Floor Haak in 'Dertien dagen' Beeld BNNVARA

‘Dertien dagen’

Een blik op zijn broze lichaam was voor de 86-jarige Floor Haak genoeg om te beseffen: dit trek ik niet lang meer. Naar een tehuis gaan was voor Floor nooit een optie, en dus besluit hij de regie in eigen handen te nemen en te stoppen met eten en drinken. Zijn twee zonen trekken bij hem in om tot het einde voor hem te zorgen. Een week voor het besluit vraagt Floor zijn zoon, fotograaf en filmmaker Gijs Haak, dit proces te filmen.

Om 22.10 op NPO 2

Melissa Barrera in 'Keep Breathing' Beeld TMDb

‘Keep Breathing’

De 32-jarige Mexicaanse actrice en zangeres Melissa Barrera brak vorig jaar internationaal door met haar rol in de filmbewerking van Lin-Manuel Miranda’s musical ‘In the Heights’. Het leverde haar de hoofdrol op in deze nieuwe zesdelige thrillerserie over een jonge vrouw die na een vliegtuigongeluk in de Canadese wildernis belandt en moederziel alleen de strijd met de natuurelementen – en haar eigen demonen – aangaat.

Nu te zien op Netflix

