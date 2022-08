Vanavond op televisie: het antwoord op ‘Call me by your name’, het beste haar in de Vlaamse showbizz en Harrison Ford en zijn harige vriend

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Été 85’

De film is gebaseerd op het boek ‘Dance on My Grave’ van Aidan Chambers, dat zich afspeelt zich in Zuid-Engeland, maar François Ozon laat de hartstocht opvlammen in een Normandisch kuststadje, waar de 16-jarige Alex in een gammel bootje het ruime sop kiest. De plots opstekende wind doet het vaartuig kapseizen, maar de reddende engel (‘Hulp nodig?’) daagt op in de gedaante van David, een vrijgevochten jongeman die vanaf dan een vreemde invloed op Alex begint uit te oefenen.

Om 22.35 op Canvas

Lees ook ‘Été 85’ is een mooie coming-of-agefilm vol onverwachte magie ★★★½☆

‘Hoop doet leven’

Jean Kluger, die 50 jaar lang Will Tura’s producer en uitgever was, vroeg regisseur Dominique Deruddere om zijn visie over de artiest te verfilmen. De ‘Keizer van het Vlaamse lied’ is erg gesteld op zijn privacy, maar in deze film wordt aan de hand van privéfoto- en filmmateriaal voor het eerst een beeld geschetst van de persoonlijke kant van de artiest. Het resultaat is een compromisloos beeld van ‘s mans rijkgevulde leven dat off-screen wordt verteld door Jan Decleir.

Om 21.50 op Één

‘Vranckx: Roeien met de riemen’

Rudi Vranckx en zijn team brengen een oorlog onder de aandacht die haast nooit in het nieuws komt, die in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Na tien jaar vechten staat het land op de rand van de anarchie en zijn bewoners van afgelegen dorpjes op zichzelf aangewezen.

Om 20.10 op Canvas

Beeld Courtesy of Twentieth Century Fox

‘The Call of the Wild’

In première: ‘The Call of the Wild’, een familiefilm uit 2020. Harrison Ford sluit in de Canadese wildernis vriendschap met een sledehond genaamd Buck. Naar de avonturenroman van Jack London uit 1903, van de regisseur van ‘How to Train Your Dragon’, met een gastrol van Omar Sy (‘Lupin’).

Om 20.25 op VTM

‘Luck’

Apple schakelt schrijvers en producers van Pixar in voor een eigen animatiefilm: ‘Luck’, over de grootste pechvogel ter wereld. Sam Greenfields wekker gaat zelden af, haar fiets heeft dagelijks een lekke band en ze vindt nooit een passend paar sokken. Vastberaden om de wet van Murphy te doorbreken, volgt Sam een pratende zwarte kat naar het Land van Geluk, waar magische wezens zoals eenhoorns en kabouters hard werken om ieders geluk – ja, ook het uwe – te regelen. Ideaal om de kinderen anderhalf uur stil te krijgen.

Vanaf nu op Apple TV+

