Vanavond op televisie: het emotionele afscheid van Paul Walker, de rebel in Rudi Vranckx en nóg meer Jeffrey Dahmer

VRANCKX-SPECIAL: RUDI GOES REBEL

Sinds vorig weekend loopt Rebel in de zalen: de nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, over een jongen uit Molenbeek die naar Syrië vertrekt. Voor de regisseurs is het hun meest persoonlijke werk ooit. Rudi Vranckx maakte al verschillende reportages over het thema. Hij mocht als enige journalist mee achter de schermen, op de set in de woestijn in Jordanië.

Beeld © VRT

‘SAMI BLOOD’

Elle-Marja behoort tot het volk van de Sami: nomaden die in het hoge noorden traditiegetrouw in rendierhuiden handelden. Hoewel ze verstandig is, krijgt Elle-Marja te horen dat ze lager op de evolutionaire ladder staat dan de Zweedse kinderen en dat haar schedel niet de vereiste omvang heeft om verder te kunnen studeren. Dit serene drama maakt mooi voelbaar hoe het moet zijn om tot een minderheid te behoren: blijf je trouw aan de eigen cultuur, dan beschouwt de goegemeente je als achterlijk, wil je integreren, dan maak je je in de ogen van de eigen bevolkingsgroep verdacht.

RONDE VAN LOMBARDIJE

Het laatste Monument van 2022! Remco Evenepoel bekomt nog van zijn wervelend seizoen én zijn huwelijksnacht en zal er dus niet bij zijn, wat Tadej Pogacar, de winnaar van vorig jaar, dan weer tot topfavoriet bombardeert. Let tijdens het kijken ook vooral op Alejandro Valverde, want het zal de laatste keer zijn dat u El Bala ziet rondrijden.

‘CONVERSATIONS WITH A KILLER: TE JEFFREY DAHMER-TAPES’

Dat Netflix in de aanloop naar Halloween nu ook een ‘true crime’-reeks uitbrengt over psychopaat Jeffrey Dahmer, die tussen 1979 en 1991 zeventien moorden pleegde, hoeft niet te verbazen: de misdaden van Dahmer zijn namelijk extreem weerzinwekkend, omdat hij zijn slachtoffers drogeerde, dagenlang folterde en misbruikte – zelfs na hun dood – en deels ook opat. Twee weken geleden verscheen op Netflix de – matige – miniserie ‘Dahmer’ en nu staat hij ook centraal in het derde seizoen van ‘Conversations with a Killer’. De docureeks reconstrueert hoe Dahmer tewerkging en hoe hij uiteindelijk geklist en veroordeeld werd.

Beeld Universal Pictures

‘FURIOUS 7'

In 2013 gebeurde er een ramp: Paul Walker, Brian O’Conner in de ‘Fast and the Furious’-films, knalde in Los Angeles met zijn Porsche Carrera GT met meer dan 160 kilometer per uur tegen een lichtpaal en was op slag dood. De opnamen werden stilgelegd, maar regisseur James Wan vond een oplossing: Walker, wiens scènes voor de helft in the can waren, werd voor de rest van de draaiperiode vervangen door zijn broer en de digitale effectenmachine. Het resultaat mag een technisch huzarenstukje worden genoemd: het valt echt niet te zeggen wanneer de echte Walker door het beeld loopt en wanneer zijn stand-in dat doet.

Hoe Walker uiteindelijk naar de uitlaat wordt geloodst, moet u zelf maar ontdekken, maar weet dat wij warempel een traantje wegpinkten.

