Vanavond op televisie: hoe het misging met Kanye West, Joaquin Phoenix als Oscar-winnende ‘Joker’ en Robin Williams in een boulevardkomedie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Full Circle’

Wanneer de zoon van een welgesteld New Yorks koppel (Claire Danes en Timothy Olyphant) wordt ontvoerd, start de politie een onderzoek. Al snel blijkt dat de kidnapping niet is uitgevoerd om losgeld te vragen en dat er veel meer aan de hand is, of zoals één van de rechercheurs het formuleert: ‘They’re all hiding shit.’ ‘Full Circle’ telt zes afleveringen, stuk voor stuk geregisseerd door Steven Soderbergh himself, en belooft één van de spannendste en intrigerendste titels van de zomer te worden.

Nu op Streamz

‘Riders of Justice’

Mads Mikkelsen speelt Markus, een ex-militair die naar huis keert om voor zijn tienerdochter te zorgen, nadat zijn vrouw is omgekomen in een treinongeluk. Of was het een aanslag? Samen met enkele excentrieke vrienden (inclusief die andere Jensen-fetisjacteur, Nikolaj Lie Kaas) komt hij tot de conclusie dat de bikerbende Riders of Justice er voor iets tussen zit. Jensen zapt als een gek tussen genres en stijlen, maar zijn verhaal blijft samenhangend, spannend en meeslepend. Scandinavische klasse!

Om 21.20 uur op Canvas

‘Joker’

Todd Philips herinterpreteert de origin story van de beroemde Batman-schurk in de stijl van een groezelig stadsdrama uit de jaren 70. Joaquin Phoenix won een Oscar voor zijn vertolking als Arthur Fleck, een mislukte comedian die na de dood van zijn moeder zijn greep op de realiteit verliest.

Om 20.35 uur op Play4

Joker Beeld Niko Tavernise

‘The Birdcage’

Amerikaanse remake van de Franse boulevardkomedie ‘La cage aux folles’, over een homokoppel (Robin Williams en Nathan Lane) waarvan de zoon op trouwen staat met de dochter van een aartsconservatieve politicus (Gene Hackman). Regisseur Mike Nichols heeft een uitstekend gevoel voor komische timing.

Om 22.40 uur op VRT1

‘The Trouble with KanYe’

Omstreeks ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ uit 2010 was Kanye West alias Ye de beste en populairste hiphopper ter wereld. Vandaag is hij persona non grata en halen vooral zijn racistische en antisemitische uitspraken het nieuws. In de BBC-documentaire ‘The Trouble with KanYe’ en de bijbehorende podcast ‘The Kanye Story’ fileert de Britse journalist Mobeen Azhar het getroebleerde fenomeen.

Om 21.06 uur op NPO3

Lees ook: O jee, o Ye: hoe Kanye West het noorden kwijtraakte

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die het afgelopen half jaar verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids