Vanavond op televisie: in de Belgische mijnen, op de zeedijk of onderweg naar Mordor

‘VPRO Zomergasten’

Janine Abbring ontvangt de Geert Noels van Nederland aan haar tafel: Sandra Phlippen, ex-chef economie bij Algemeen Dagblad, hoofdeconoom bij ABN Amro en één van de invloedrijkste opiniemakers bij onze noorderburen.

Om 20.24 op NPO2

‘Koolputters’

Vanaf vanavond gaat Canvas vijf weken lang underground met ‘Koolputters’, een reeks van productiehuis De chinezen over de Belgen, Italianen, Turken – Chinezen waren er omzeggens amper – die zich jarenlang krom hebben gewerkt in de Limburgse mijnen. Precies dertig jaar geleden sloot de laatste haar deuren. Lees hier meer.

Om 21.05 uur op Canvas

Koolputters - Vijfdelige docureeks over de fascinerende geschiedenis van de Limburgse mijnen. Met de unieke getuigenissen van ex-mijnwerkers en hun families. Beeld © VRT

‘The Lord of the Rings: The Two Towers’

Prime Video pakt in september uit met de gehypete en peperdure fantasyreeks ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’. Kijk in afwachting nóg eens naar de originele trilogie, met in dit tweede luik het beste gevecht van de hele franchise: de bestorming van Helm’s Deep.

Om 19.55 uur op Play4

‘I Am Greta’

In deze film van Nathan Grossman zien we hoe Greta Thunberg in enkele maanden tijd uitgroeit van een eenzame activiste tot het gezicht van een internationale klimaatbeweging en overal ter wereld haar boodschap mag verkondigen, maar legt hij ook vast met hoeveel vitriool en haat de tiener moet afrekenen.

Om 21.40 uur op Canvas

‘Tien om te zien’

Als u zegt 'Vlaams populair', dan zeggen wij bij Humo: ‘Daar kunt u ons 's nachts voor wakker maken.’ Het fijne is: VTM zendt de terugkeer van ‘Tien om te zien’ gewoon op primetime uit. Met alleen maar toppers op de zeedijk: Metejoor & Snelle, CAMILLE, Regi & Emma Heesters, Pommelien Thijs, Jérémie Makiese, Bart Kaëll, Berre, Niels Destadsbader, Belle Perez, 2 Fabiola en, jawel, Sam Gooris.

Om 20.30 uur op VTM

‘Se7en’

Wij wisten al langer dat Humo lezen vergaande gevolgen kan hebben, maar dat de moordenaar uit deze iconische thriller van David Fincher zijn slachtoffers kiest volgens De 7 Hoofdzonden, was destijds ook voor ons even schrikken geblazen. Gelukkig gaan Brad Pitt en Morgan Freeman achter hem aan.

Om 22 uur op Play6

