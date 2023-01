Vanavond op televisie: Jens Dendoncker in een zetel, Arjen Lubach in een avondshow en Tom Cruise in zijn onderbroek

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Narvik

Het Noorse havenstadje Narvik was bij de start van WO II van groot strategisch belang. De nazi’s gebruikten Narvik immers om belangrijke mineralen voor de oorlogsindustrie te verschepen. In april 1940 lanceerden de geallieerden daarom een aanval op de Duitse troepen in de stad en een paar weken later konden ze Narvik ook innemen. De overwinning had uiteindelijk geen gevolgen voor de oorlogsmachine van de nazi’s, maar Narvik blijft wel de plek waar Hitler voor het eerst een nederlaag moest incasseren. De Noorse film reconstrueert de slag om het stadje, vooral door de ogen van de Noorse soldaten die heldhaftig verzet bleven bieden.

Vanaf nu op Netlix

Winteruur (met Jens Dendoncker)

Naast Wim Helsen en Ighor nestelt vanavond Jens Dendoncker zich op de sofa van ‘Winteruur’. Hij brengt niet alleen een mooi stukje literatuur, maar ook een oproep mee: zijn relatiebreuk met Lauren Versnick mag dan verwerkt zijn, maar hij is nog niet toe aan iets nieuws, dus blijf godverdomme uit zijn DM’s!

Om 23.00 op Canvas

De avondshow met Arjen Lubach

Wij hebben tegenwoordig ‘Jan Jaap op Zondag’, maar onze jaloezie voor het Nederlandse origineel kunnen we nog niet wegsteken. Met de elegantie van een gazelle en de geniale humor van ... welja, Arjen Lubach chaperonneert de komiek u van headline tot headline om vervolgens met interessante gasten dieper het nieuws in te duiken. Al begint het derde seizoen hopelijk nét wat sterker dan seizoen twee (★★☆☆☆).

Om 22.12 op NPO1

Risky Business

Dé doorbraakfilm van Tom Cruise, als onzekere puber die zich, wanneer zijn ouders eindelijk op vakantie vertrekken, professioneel laat ontmaagden door callgirl Rebecca DeMornay en daarna in een bijna surreële nachtmerrie verzeilt. Excentrieke satire op de Amerikaanse obsessie met materialisme en seks. Cruise’s dansje in zijn onderbroek maakte een superster van hem en is het startschot van een weergaloze carrière.

Om 20.35 op Play5

How the Holocaust began

Bij ‘Holocaust’ denken de meesten aan concentratiekampen als Auschwitz; de blijvende symbolen van een sterk georganiseerde machine van geïndustrialiseerde genocide. Maar weinigen beseffen dat die vernietigingskampen slechts de laatste daad van de grootste misdaad uit de geschiedenis waren. Deze film is het verhaal van de holocaust van kogels die voorafging aan de holocaust van gas. Miljoenen slachtoffers - mannen, vrouwen en kinderen - werden doodgeschoten en begraven in duizenden loopgraven en greppels in Oost-Europa; meestal niet geregistreerd of geteld.

Om 22.00 op BBC2

