Vanavond op televisie: John Cleese die aanpapt met een crimineel, een kettingrokende conciërge en misschien wel de beste Predator tot nu toe

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Thirteen Lives’

Vier jaar geleden was de wereld in de ban van twaalf Thaise kinderen die samen met hun voetbalcoach waren afgedaald in een grot en daar vast kwamen te zitten toen alles onder water liep. Na achttien dagen konden de dertien ongedeerd bevrijd worden en ging de mediastorm weer liggen, maar voor wie alles wil herbeleven, brengt regisseur Ron Howard (‘Apollo 13’) nu ‘Thirteen Lives’ uit, een reconstructie met onder anderen Viggo Mortensen en Colin Farrell in de hoofdrol.

Op Prime Video

‘A Fish Called Wanda’

Grappige, absurde en bij momenten onnozele misdaadkomedie uit 1988. Vier boeven werken tijdelijk samen bij een juwelenroof en willen vervolgens zelf met de buit gaan lopen. John Cleese schreef het script en speelt een sullige advocaat, Michael Palin zoekt wraak voor zijn vissen en Jamie Lee Curtis is een femme fatale.

Om 23.10 op Eén

‘The Sandman’

Sedert Neil Gaiman in 1989 via DC Comics de eerste strip over de Koning der Dromen uitbracht, hebben tal van grote spelers uit het wereldje geprobeerd om het werk te verfilmen. Een dikke dertig jaar later is dat eindelijk gelukt en krijgen we een fantasyreeks van Bijbelse proporties, met figuren als Abel, Kaïn en Lucifer die in deze epische wereld ronddolen. Gwendoline Christie (Brienne uit ‘Game of Thrones’) speelt de heerser van de hel en Mark ‘Luke Skywalker’ Hamill heeft een bijrol als kettingrokende conciërge met een pompoen als hoofd: dat heet dan veelbelovend.

Op Netflix

‘Prey’

De vijfde ‘Predator’-film ziet er verrassend anders uit dan zijn voorgangers. ‘Prey’ volgt Comanche-indianen anno 1719: getrainde krijgers die dagelijks jagen op dieren en schietgrage cowboys, tot ze zélf opgejaagd wild worden. Deze prequel dient namelijk als de origin story van het iconische buitenaardse monster Predator, dat hier voor de eerste keer op de aardbol landt. ‘Bloedstollend én met interessante personages? Sorry, Arnold Schwarzenegger, maar dit moet de beste ‘Predator’- film aller tijden zijn,’ jubelt een Amerikaanse recensent.

Op Disney+

‘Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children’

Tim Burton verfilmde de gevierde fantasyroman van Ransom Riggs, over een tehuis vol bijzondere kinderen dat uitsluitend via een tijdlus te bereiken is, met dank aan de magische krachten van Mevrouw Peregrine (de perfect gecaste Eva Green). Met deze film bewijst Burton dat hij het nog steeds in zich heeft om werelden te scheppen waarin je jezelf heerlijk kunt verliezen.

Om 21.40 op VTM

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids