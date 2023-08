Vanavond op televisie: koken, koersen en keiharde actie met Jeremy Renner

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Bear (seizoen 2)’

Het eerste seizoen van deze reeks waarin chef Carmen Berzatto na de zelfdoding van zijn broer het familierestaurant probeert te redden, was enerverende televisie vol roepende mensen met scherpe messen, maar ook een ontroerend drama over iemand die de scherven van zijn leven probeert te lijmen. Wij waren vooral bevreesd dat de makers het torenhoge niveau van het eerste seizoen niet zouden kunnen evenaren, maar intussen zijn we ietwat gerustgesteld: de reacties in de VS, waar het tweede seizoen al integraal is verschenen, zijn unaniem positief.

Nu op Disney+

‘100 jaar Zesdaagse’

Goed nieuws voor wie deze zomer nog niet genoeg koers heeft gezien: in de aanloop naar het WK baanwielrennen herhaalt Canvas deze driedelige reeks over de moeder van alle zesdaagsen, die in 1922 voor het eerst werd gereden in Gent.

Om 20.10 uur op Canvas

‘Paradise’

Wat als u in de toekomst voor een significant bedrag een jaar uit uw leven kunt verkopen? Dat is de premisse van de Duitse sf-thriller ‘Paradise’. Een jonge vrouw zit zo diep in de financiële problemen dat de staat haar dwingt haar schulden af te betalen met veertig levensjaren. ‘Ik wou samen met jou oud worden,’ zegt ze als een bejaard dametje tegen haar nog jonge echtgenoot, die op zoek gaat naar een manier om het proces terug te draaien en in één moeite door een revolutie aanwakkert.

Nu op Netflix

Paradise Beeld Netflix

‘The Bourne Legacy’

Een uitbreiding van het verhaal van Jason Bourne, met Jeremy Renner als een andere geheim agent uit zijn organisatie, die een moordaanslag overleeft en op zoek gaat naar antwoorden. Het zwarte schaap uit de serie, omdat zowel Matt Damon als regisseur Paul Greengrass verstek gaven, maar toch spannend.

Om 21.15 uur op VTM2

‘A Bit of Fry and Laurie’

De zomer is het grote herhalingencircus op televisie, maar herhalingen zijn niet áltijd slecht nieuws. Dat de BBC deze maanden het iconische sketchprogramma ‘A Bit of Fry & Laurie’ opnieuw op de buis brengt, is zelfs bijzonder goed nieuws. ‘Fry and Laurie’, dat is Stephen Fry en Hugh Laurie, en de combinatie van hun achternamen werd al snel synoniem voor de betere, Britse, verfijnde comedy.

Om 23 uur op BBC2

