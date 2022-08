Vanavond op televisie: Moorden in de deep South, draken en extra veel Aster

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Extra Time’

Welk nut heeft een ­geniale pass als je die achteraf niet met kennis van zaken kunt ontleden? En een doelpunt dat niet aan een buitenspel­analyse is onderworpen, is dat nog wel het bekijken waard? Geef toe: zonder ‘Extra Time’, de spitse voetbal­tafel waaronder presentator Aster Nzeyimana opnieuw de benen schuift, zou Het Spelletje maar gewoon een spel zijn.

Om 21.10 uur op Canvas

Extra veel Aster Nzeyimana in ‘Extra Time’: ‘Ik moet mijn stempel kunnen drukken’

‘House of the Dragon’

Ruim drie jaar na de finale van ‘Game of Thrones’ is er eindelijk een spin-off van de populaire fantasyreeks: ‘House of the Dragon’. Maar vooraleer u zich opnieuw in de wereld van draken, bloedvergieten en al dan niet functionele naaktscènes stort, bereiden we u hier alvast voor op wat gaat komen.

Nu op Streamz

‘Murder in the Bayou’

Tussen 2005 en 2009 vond de politie de lichamen van acht vermoorde vrouwen, gedumpt in de vijvers en kanalen rond de stad Jennings in de Amerikaanse staat Louisiana. De slachtoffers kwamen allemaal uit dezelfde armoedige wijk Jefferson Davis – in de media kregen ze de bijnaam ‘Jeff Davis 8’. Tot op heden zijn de moorden onopgelost. De Amerikaanse journalist Ethan Brown trok jarenlang zelf op onderzoek uit en kwam tot een heel andere conclusie.

Om 23.05 op Canvas

‘We Need to Talk About Cosby’

Enkele maanden geleden op Canvas, nu ook op NPO, deze knappe vierdelige docu die tegelijk de belangrijke rol van Bill Cosby in de Amerikaanse tv-geschiedenis belicht en zijn wandaden als serieverkrachter grondig uitdiept.

Om 22.08 uur op NPO 2

‘De Slimste Mens 20'

‘De slimste mens ter wereld’, een programma dat altijd wel enigszins in feeststemming verkeert, zal dit najaar aan zijn twintigste seizoen toe zijn. Op 5 september gaat ‘De allerslimste mens’ van start, om u daarvoor op te warmen is er ‘De slimste mens 20’ op GoPlay: een miniatuurversie van een archiefprogramma waarin getuigen uit eerste hand alle voorgaande jaargangen op thematische wijze overschouwen.

Nu op GoPlay

In ‘De Slimste Mens 20' bleek dat Ella Leyers een niet onterechte wrok koesterde jegens Kris Wauters