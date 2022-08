Vanavond op televisie: moordenaars, Hitchcock en de bulderstem van Walter Grootaers (27 augustus 2022)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Homo universalis

Het is nu een programma in plaats van een rubriek, maar verder blijft ‘Homo universalis’ zijn even simpele als lollige zelf: honderd Vlamingen meten zich aan elkaar in allerlei scoutskampachtige proefjes, Walter Grootaers buldert de boel aan elkaar en de winnaar wint een jaar gratis elektr... euh, vakanties.

Om 20.25 op Eén

Des Canvas

Een loodgieter ontdekt dat de afvoerbuizen van een huis in Londen vol resten van menselijke lichamen. Even later ontmasker de politie één van de bewoners, Dennis Nilsen, als de moordenaar. De zoektocht naar zijn slachtoffers vormt de rode draad in dit beklemmend staaltje true crime met David Tennant (‘Doctor Who’, ‘Broadchurch’) in de hoofdrol.

Om 20.40 op Canvas

Manchester by the Sea

Casey Affleck vertolkt Lee, een klusjesman die na de dood van zijn broer terugkeert naar het kuststadje dat hij voorgoed achter zich meende te hebben gelaten. Langzaam, met de finesse van een inbreker die een brandkast openmaakt, boort regisseur Kenneth Lonergan naar de geïmplodeerde kern van Lee’s ziel.

Om 23.10 op Canvas

A Kidnapping Scandal: The Florence Cassez Affair

In 2005 bevrijdde de Mexicaanse politie drie ontvoerde mensen. Een van hen wees Florence Cassez als kidnapper aan. De zaak leidde tot een diplomatieke rel tussen Mexico en Frankrijk, en nu dus ook tot een documentaire.

Op Netflix

North by Northwest BBC 2

De spannendste, amusantste, opwindendste film die Hitchcock ooit heeft gemaakt. En het is een open deur, maar die vliegtuigscène, en dan vooral de aanloop ernaartoe, blijft ook na een halve eeuw gewoonweg ongeëvenaard.

