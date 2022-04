Vanavond op televisie nieuwe Clouseau, hartbrekende animatie, babybroccoli en blingbling

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Showcase Clouseau: Jonge wolven’

Vanuit de studio van EMG Belgium in Vilvoorde stellen Koen en Kris Wauters de nieuwe Clouseau-plaat ‘Jonge wolven’ voor. Mogen een liedje meezingen: Billie Leyers, Ruben Block, Geike Arnaert en Metejoor. Met Siska Schoeters praten de gebroeders Wauters tussendoor over de inspiratie voor de plaat. Onder meer het overlijden van tekstschrijver Stefaan Fernande komt ter sprake: ‘Noem ’m gerust de derde Clouseau, want dat was hij.’

Om 21.40 op Eén

‘Keuringsdienst van waarde: babygroenten’

Op deze Witte Donderdag herdenkt een vrome christen het Laatste Avondmaal van Christus met zijn apostelen. Of er toen naast flinke hompen gewijd brood ook al babybroccoli en minikomkommers te vreten vielen, valt ten zeerste te betwijfelen. Waar komt die fascinatie voor piepkleine groenten plots vandaan? De Keuringsdienst onderzoekt het zaakje.

Om 20.25 op NPO 3

Amin in 'Flee' Beeld TMDb

‘Flee’

Deze voor drie Oscars genomineerde geanimeerde documentaire vertelt het aangrijpende vluchtverhaal van de Afghaanse Amin. In een reeks interviews, opgenomen door jeugdvriend en filmmaker Jonas Poher Rasmussen, vertelt de inmiddels 36-jarige homoseksuele academicus hoe hij en zijn familie in de jaren 90 uit Afghanistan voor de moedjahedien vluchtten. Zijn herinneringen komen door indringende animatie weer tot leven.

Om 22.25 op NPO 2

‘Glass’

Toen M. Night Shyamalan Samuel L. Jackson polste of hij voor ‘Glass’ opnieuw in de huid van de breekbare stripfanaat Elijah uit ‘Unbreakable’ wilde kruipen, aarzelde die geen moment. Op papier kon het dan ook niet misgaan: ‘Glass’ zou het donkere universum van ‘Split’ versmelten met de superheldenwereld van ‘Unbreakable’. Helaas wordt Shyamalan ook nu weer in de steek gelaten door zijn gave om de toeschouwer mee te trekken in een meeslepend mysterie.

Om 23.35 op VTM 2

The Kardashians Beeld Disney+

‘The Kardashians’

Nog geen jaar na de ‘allerlaatste’ aflevering van ‘Keeping Up with the Kardashians’ acht het geslacht Kardashian-Jenner de tijd gekomen om uw scherm opnieuw te vullen met hun blingbling en besognes, dit keer niet meer op entertainmentzender E! maar bij het ongetwijfeld veel kapitaalkrachtiger Disney. De titel belooft geen stijlbreuk met vroeger en de eerste trailer van ‘The Kardashians’ zit vol met de vertrouwde grote en kleine drama’s, met uiteraard veel aandacht voor de scheiding van Kim Kardashian en Kanye West.

Nu te zien op Disney+

