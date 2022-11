Vanavond op televisie: ongewild een hoofdrol in een pornofilm en moord in de bodybuilderswereld

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Welmoed en de sexfakes’

De techniek van deepfake, waarmee je door artificiële intelligentie mensen fictieve dingen kan laten zeggen en doen, werd al gebruikt in enkele ludieke activistische video's (onder meer Trump, Obama en Sophie Wilmès waren al slachtoffer), maar, zoals elke nieuwe technologie, zal het vooral groot gaan worden in de porno-industrie. De Nederlandse talkshowpresentatrice Welmoed Sijtsma dook plots op in een deepfake-pornofilm en onderzoekt nu hoe dat werkt en wat de gevolgen zijn.

Om 22.15 uur op NPO3

‘De allerslimste mens ter wereld’

De laatste finaleweek schiet uit de startblokken en komende dagen schuiven achtereenvolgens Liesbeth Van Impe (vanavond), Jonas Geirnaert én zwaargewichten Danira Boukhriss en Bart Cannaerts nog aan. Wie mag zich de ‘allerslimste mens ter wereld’ noemen? Wij zetten ons geld op Danira.

Om 21 uur op Play4

‘Killer Sally’

De Sally uit de titel is Sally McNeil, die in 1995 op Valentijnsdag haar man Ray heeft doodgeschoten. Zij beweert dat ze uit zelfverdediging heeft gehandeld en jarenlang door haar echtgenoot is mishandeld, maar de procureur beschuldigde haar van moord met voorbedachten rade. De zaak kreeg indertijd ook veel aandacht omdat Sally en Ray bekende bodybuilders waren, die vóór de tragedie al vaak in de media waren gekomen met hun opgepompte lichamen. ‘Killer Sally’ toont, afgaand op de trailer, ook de vreemdere kantjes van het bodybuilderswereldje. Sally deed bijvoorbeeld mee aan iets wat muscle worship heette: mannen betaalden stevig om met haar te mogen worstelen.

Nu op Netflix

'Killer Sally' Beeld Netflix

‘The Last of the Mohicans’

Michael Mann verfilmde de klassieker van James Fenimore Cooper, met Daniel Day-Lewis als indiaan die een blanke jonkvrouw door vijandig gebied moet leiden. Het scenario zwakt het inherente racisme van het boek gelukkig enorm af, om zich te focussen op het avontuur.

Om 20.35 uur op VTM4

‘Trump: The Comeback?’

Nog deze week liet Donald Trump weten dat hij ‘waarschijnlijk’ weer een gooi doet naar het presidentsschap. In deze nieuwe documentaire reist reporter Katty Kay dwars door de Verenigde Staten om te zien wat de stemming is Trumpfans en hoe het land er bij ligt op de drempel van de midterm elections.

Om 21 uur op BBC1

