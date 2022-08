Vanavond op televisie: op de thee bij Elton John, een zwarte flik bij de Klan, en de nieuwe ‘Stranger Things’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Elton John: Uncensored’

In een openhartig interview met Graham Norton blikt de Britse popzanger, componist en pianist Elton John zonder schaamte en met zijn bekende humor terug op zijn leven. Vanuit zijn huis in Zuid-Frankrijk overloopt hij zijn waanzinnige carrière, die nu al meer dan vijftig jaar duurt, van beginnende muzikant tot internationale superster.

Om 21.10 op NPO 3

‘Merci voor de muziek’

In 2019 trokken Bart Peeters en Nora Gharib voor ‘Merci voor de muziek’ acht weken lang door Vlaanderen om mensen te troosten, te helpen en te bedanken met muziek. In de aflevering die Eén vanavond herhaalt, verrast Arno – God hebbe zijn ziel – een paar fans met een akoestische versie van ‘Les yeux de ma mère’. Merci godverdomme!

Om 21.55 op Eén

‘In het brein van de bedrieger’

De Britse amateurschilder Shaun Greenhalgh vervalste tussen 1989 en 2006, mét de hulp van zijn pa en ma, talloze meesterwerken die hij nadien voor miljoenen dollars aan gerenommeerde kunstinstellingen doorverkocht. Wat bezielde deze ogenschijnlijk sympathieke, goedhartige en extreem verlegen man?

Om 22.10 op NPO 2

John David Washington in 'BlacKkKlansman' Beeld TMDb

‘BlacKkKlansman’

‘BlacKkKlansman’ vertelt het ongelooflijke maar waargebeurde relaas van een zwarte flik die er eind jaren 70 in slaagde om te infiltreren in de Ku-Klux-Klan. Op het einde doet Spike Lee iets typisch Spike Lees: hij toont beelden uit 2017 van de Unite the Right Rally in Charlottesville, waar een white supremacist met zijn auto inreed op een menigte tegendemonstranten. IJzingwekkend.

Om 23.00 op VTM 3

'Paper Girls' Beeld Amazon

‘Paper Girls’

In deze nieuwe spannende sciencefictionreeks worden vier 12-jarige meisjes die in de jaren 80 de krant bezorgen in hun geboortestad Cleveland, tijdens één van hun ritjes de toekomst ingeflitst. Tijdens hun avontuur maken ze kennis met twee rivaliserende tijdreizigerclans. Voor de fans van ‘Stranger Things’.

Nu te zien op Amazon Prime Video

