Vanavond op televisie: Steve Carell onder schot, Brad Pitt in het verzet en Arnold Schwarzenegger over the top

‘The Patient’

Sinds Steve Carell in 2013 afscheid nam van ‘The Office’ was hij – met uitzondering van de geflopte Netflix-comedy ‘Space Force’ – vooral te zien in serieuzere rollen: als bezorgde vader in ‘Beautiful Boy’, als Donald Rumsfeld in ‘Vice’ en als tv-producer in ‘The Morning Show’. Ook in de nieuwe tiendelige thriller ‘The Patient’ laat Carell zich van zijn ernstige kant zien en afgaande op de recensies in de VS, zet hij één van de beste prestaties uit zijn carrière neer. Carell speelt Alan Strauss, een psychiater die wordt gegijzeld door een patiënt met een opmerkelijke eis.

Nu op Disney+

‘Allied’

Een oorlogsepos met alles erop en eraan: spionnen op missie in Casablanca, hier en daar een ‘Heil Hitler!’, ratelende stenguns, Franse verzetspetten in het maquis, en – only in Hollywood - zelfs een vrijscène in het oog van een zandstorm. En hoewel we Marion Cotillard een blitzkrieg waard vinden, was Brad Pitt degene van wie we onze ogen niet konden afhouden.

Om 20.35 op VTM4

Brad Pitt en Marion Cotillard in Allied Beeld DR

‘Spector’

Weinigen drukten zozeer hun stempel op de popmuziek als Phil Spector. ‘Let It Be’, ‘You’ve Lost That Lovin’ Feelin’’, ‘Be My Baby’, ‘River Deep, Mountain High’: het is maar een greep uit de hoogtepunten. Zijn geluid kreeg zelfs een eigen naam: de wall of sound. Maar zijn invloedrijke studiowerk reduceerde hij eigenhandig tot een bijkomstigheid toen hij in februari 2003 actrice Lana Clarkson in zijn huis doodschoot. ‘Spector’ toont de wording van een psychopaat.

Om 22.55u op Canvas

‘True Lies’

Nadat James Camerons plannen voor een ‘Spider-Man’-film in het water waren gevallen - ach, die film hadden we graag willen zien! - besloot hij om voor de derde keer in zee te gaan met Arnold Schwarzenegger voor de kinetische remake van ‘La Totale!’, een Franse actiefilm over een man die een dubbelleven leidt als huisman én als geheim agent. In ‘True Lies’ laat Cameron nu en dan met verve zien waarom hij door velen wordt beschouwd als één van de beste actieregisseurs aller tijden: Arnie die op een hengst de achtervolging inzet op een schurk op een Kawasaki! Maar naar het einde toe gaan sommige scènes zó over de top dat ze de film in het ridicule trekken: zie al die personages aan die rondcirkelende Harrier-straaljager bengelen!

Om 20.40u op VTM3

True Lies Beeld RTL

‘The Children of Chaos: What Became of WWII Orphans’

Na de overgave van Duitsland in 1945 zat Europa aan de grond. De oorlog had niet alleen bruggen en ziekenhuizen vernield, maar ook gezinnen. Honderdduizenden kinderen, vaak wezen, werden aan hun lot overgelaten. Laatste deel van het tweeluik over hoe de geallieerden die humanitaire ramp hebben aangepakt.

Om 21.20u op Canvas

