Vanavond op televisie: terugblikken met Steven Van Herreweghe of janken met James Cooke

De jaren 90 voor tieners

Breezers. Get Ready! Het onironische gebruik van het woord webstek. Iets dat Peter Hoogland heette. Het Ketnet-broske van Steven Van Herreweghe. Makkelijk wordt het niet, maar na ‘De jaren 80 voor tieners’ probeert Vlaanderens meest plichtsgetrouwe archivaris nu ook het daaropvolgende decennium te nonkelsplainen aan een roedel verbaasde tieners. Authentieke jaren 90-grappen incluis.

Om 20.45 op VRT 1

Steven Van Herreweghe duikt in de nineties: ‘De aandacht van tieners kan echt elk moment verslappen’

Helden van hier: De MUG

U hebt ze waarschijnlijk al eens moeten opbellen toen u een wesp ongewild uw slokdarm injoeg of uitgleed over een speelgoedautootje van uw kleine koters, maar de kans dat u toen een diepgaand gesprek had met uw hulpverleners achten we eerder klein. Dus, wie zijn de nobele mannen, vrouwen en x’en van de MUG eigenlijk? In ‘Helden van Hier: De Mug’ geven de spoedartsen en verpleegkundigen van het AZ Sint-Lucas in Gent een unieke blik achter de schermen van hun levensreddende job.

Om 20.35 op VTM

War Junkies

Nog meer dappere zielen op televisie! Want wat bezielt oorlogsverslaggevers om op gevaar van eigen lijf en leden naar de brandhaarden van de wereld te reizen? In ‘War Junkies’ leggen Joanie de Rijke, Bruno Beeckman, Anastacia Galouchka en hun collega’s het zelf uit. Zoek dekking!

Om 21.40 op VTM

Extreme Makeover Vlaanderen

Move! That! Bus! Als die hysterische schreeuw u iets zegt, dan bent u het gedroomde doelpubliek vanJames Cookes. In de het tweede seizoen van de Vlaamse versie van ‘Extreme Makeover’ geeft hij families die altijd klaarstaan voor een ander zélf een nieuwe start. Samen met vrienden, familie en buren wordt hun huis onder handen genomen, tot het een onherkenbaar pareltje is geworden. Pak de tissues er al maar bij.

Om 21.00 op PLAY 4

Amai zeg wauw

De nieuwste talkshow op de Vlaamse televisie eindigt in de bovenste helft van onze ‘Vlaamse talkshow ranglijst’. Met Otto-Jan Ham hangt er voortdurend een prettige onvoorspelbaarheid, stel u dat eens voor met centrale gasten als Sien Eggers en Frank Focketyn. Anarchie!

Om 21.45 op VRT 1

