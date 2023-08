Vanavond op televisie: Toby Alderweireld, De Beul van Twente en het geheim van het eeuwige leven

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

De Beul van Twente

In het anders zo rustige Twente, een landelijke regio in het oosten van Nederland, worden tussen 2000 en 2005 tientallen dieren gruwelijk verminkt en neergestoken. De ‘beul van Twente’ kan jarenlang z’n gang gaan en zaait paniek onder de bevolking, want al snel blijkt dat de dader mensen ook als prooi ziet.

Om 21.10 op NPO3



Live to 100: Secrets of the Blue Zones

Voor wie hulp nodig heeft in z’n ongelijke strijd tegen de sterfelijkheid, lanceert Netflix ‘Live to 100’. De vierdelige docuserie is het werk van journalist Dan Buettner, die rond de eeuwwisseling voor National Geographic een onderzoek startte naar de zogenaamde blauwe zones in de wereld: regio’s waar de bevolking opmerkelijk oud wordt, en die dus de sleutel kunnen zijn tot een lang leven. Waar wacht u nog op om uw biezen te pakken?

Vanaf nu op Netflix

Beeld Netflix

Zomeravonden

Vanavond is het de beurt aan zangeres Els Pynoo om de voetjes onder tafel te schuiven bij Wim Lybaert. Op het menu voor de frontvrouw van Vive la Fête: zarzuela van op vakantie. Ja, ook wij moesten dat even opzoeken, dus voor uw gemak: ‘zarzuela is een authentieke Spaanse vissoep’. Smakelijk!

Om 21.00 op VRT 1

Francis Alÿs: Spel zonder grenzen

Francis Alÿs is misschien wel de meest invloedrijke en internationaal gerenommeerde Belgische kunstenaar van de laatste decennia. Met zijn expo ‘The Nature of the Game’ toverde Alÿs het Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië om tot een ‘universele speelplaats’. Pakkende films van spelende kinderen plaatst hij er tegenover schilderijen van de soms erg problematische context waarin die kinderen schijnbaar zorgeloos hun eigen kleine wereld creëren.

Om 22.20 op Canvas

Beeld Photo News

Champions League: AEK Athene - Antwerp (terugwedstrijd)

Na de 1-0 uit de heenwedstrijd stapt Antwerp met een uitstekende uitgangspositie op het vliegtuig richting Athene. Kunnen ze standhouden tegen de stugge Grieken en doorstoten tot de groepsfase van de Champions League? To-by continued?

Om 20.35 op VTM2

