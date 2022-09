Vanavond op tv: abortus, Average Rob en horror om bij na te denken

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Andor’

Nieuwe spin-off uit de hoek van Star Wars over Cassian Andor (Diego Luna), die in ‘Rogue One' (2016) een cruciale rol bij de diefstal van de bouwplannen voor de Death Star. Wordt deze twaalfdelige reeks even meeslepend als het uitstekende ‘Rogue One’? We houden de lichtsabels gekruist!

Op Disney+

‘Over eten’

In de derde aflevering van hun reeks over spijs en drank richten Danira Boukhriss Terkessidis en Kobe Ilsen zich op bier. Ze leggen een bierbuik onder de scanner, onderzoek of alcoholvrij bier alcoholvrij is en checken bij internetheld-bierbrouwer Average Rob of zijn gezondheid wel ‘tout bien’ is.

Om 20.40 op Eén

‘The Daughter Tree’

In India staan vrouwen zo laag in aanzien dat veel moeders abortus plegen als blijkt dat de foetus een meisje is. In sommige dorpjes is daardoor al decennia geen meisje meer geboren, in andere wordt een boom geplant als dat toch gebeurt.

Om 22.45 op Canvas

HACKSAW RIDGE Beeld Humo

‘Hacksaw Ridge’

Oorlogsprent die vergeven is van barbaars geweld, extreme geloofsovertuigingen en uitgerukte ingewanden, maar bovenal bewees dat Mel Gibson nog altijd een film kan regisseren. Zijn beste scènes hoeven qua filmische bravoure niet onder te doen voor de ouverture van ‘Saving Private Ryan’.

Om 20.40 op VTM 3

‘Get Out’

Jordan Peele voert de zwarte jongeman Chris (Daniel Kaluuya) op, die voor het eerst zijn helemáál niet racistische schoonouders bezoekt. Onwaarschijnlijk clevere sociale satire die de relatie tussen witte en niet-witte mensen op scherpt zet, verpakt in een ijzersterk opgebouwde horrorfilm.

Om 23.10 op VTM 3

