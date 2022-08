Vanavond op tv: Abortussen met kleerhangers, de durfal in Pascal Braeckman en een meesterwerk van de Duitse cinema

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Janes’

Een uitstekende timing heet dat dan: op 20 juni, enkele dagen voor het Amerikaanse Hooggerechtshof het recht op abortus in de VS afschafte, verscheen ‘The Janes’, een docu die laat zien waartoe zo’n beslissing kan leiden. Enkele activisten die in het Chicago van de jaren 60 en 70 - de periode vóór Roe v. Wade, de rechtszaak die in 1973 abortus legaal maakte - ongewenst zwangere vrouwen hielpen getuigen over hun werk destijds, en over hun angst voor de gevolgen van de nieuwe abortuswet.

Nu op Streamz

‘Waarheid, durven of doen’

De waarheid doet zeer: erg succesvol is het tweede seizoen van ‘Waarheid, durven of doen’ niet, en ook Onze Man kon de uit de hand gelopen variant van het klassieke puberspel niet smaken (★★☆☆☆). Daar kan vanavond echter verandering in komen, want Pascal Braeckman, Loïc Van Impe, Lynn Van den Broeck en Jonathan Medart trekken naar Kortrijk om elkaar al zetelhangend uit te dagen. Toch al één bonuspunt voor het gezelschap: minstens één iemand mag zich volwaardig BV noemen - iets wat van de doorsnee deelnemer aan een zomerprogramma niet gezegd kan worden.

Om 20.30 op VTM

‘Angst essen seele auf’

Krachtige film van Rainer Werner Fassbinder over de romance tussen een oude weduwe en een Marokkaanse immigrant in West-Duitsland. Het koppel moet niet alleen racistische reacties van hun naasten trotseren, maar ook eigen vooroordelen. Baanbrekend in 1974, relevant in 2022. Meesterwerk van de Duitse cinema.

Om 22.10 op Canvas

‘Trainwreck: Woodstock ’99'

Op de affiche van Woodstock ’99, een vier dagen durend festival dat dertig jaar na het origineel plaatsvond in het Amerikaanse stadje Rome stonden bands als Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers en Rage Against The Machine. Er kwamen 400.000 bezoekers op af, maar alles was zo slecht georganiseerd dat het snel uit de hand liep. Er braken relletjes uit, vandalen staken vuurtjes aan op de weide, er werden vrouwen verkracht en uiteindelijk moest de politie de mensenmassa in bedwang houden. Het driedelige ‘Trainwreck’ reconstrueert de chaotische vierdaagse en stelt de vraag waarom Woodstock ’99 in tegenstelling tot het origineel niet in een sfeer van peace and love kon verlopen.

Nu op Netflix

