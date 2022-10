Vanavond op tv: afscheid van Philippe Gilbert, oog in oog met James Ensor, en het Vlaamse antwoord op ‘Euphoria’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Classique Gilbert’

Zondag rijdt Philippe Gilbert nog één keertje Parijs - Tours maar daarna hangt de 40-jarige Waal zijn fiets definitief aan de wilgen. Deze driedelige docureeks volgt hem en zijn entourage in de vijf laatste seizoenen van zijn carrière, in zijn poging om Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix te winnen, de twee topklassiekers die op dat moment nog op zijn indrukwekkende palmares ontbreken.

Om 21.25 op Eén

‘Champions League: Club Brugge - Atlético Madrid’

Na overwinningen tegen Leverkusen en Porto staat Club Brugge zowaar bovenaan in groep B van de Champions League. Kan het zijn perfecte rapport vanavond tegen het Atlético Madrid van Yannick Carrasco en Axel Witsel behouden?

Om 20.25 op VTM 2

‘The Graduate’

Dustin Hoffman brak in 1967 wereldwijd door met deze in een bandeloos sfeertje ondergedompelde coming of age-klassieker over een jongeman die ten prooi valt aan de fatale charmes van de veel oudere Mrs. Robinson (Anne Bancroft). De soundtrack van Simon & Garfunkel was zó populair dat hij zelfs The White Album van de The Beatles van de eerste plaats verdreef.

Om 23.20 op VTM 4

‘Een nacht in het museum’

In de derde en laatste aflevering vergapen Thomas Vanderveken en zanger, acteur, theatermaker en lgbtq-activist Jaouad Alloul zich aan ‘De Intrige’ van James Ensor. Het kleurrijke doek toont een dozijn op mekaar gepakte figuren met groteske maskers. Thomas en Jaouad laten er een ganse nacht hun fantasie op los.

Om 21.20 op Canvas

Ninalotte Roose in '2DEZIT' Beeld Streamz

‘2DEZIT’

Is ‘2DEZIT’ het Vlaamse ‘Euphoria’? Goed mogelijk. De jongerenreeks, van de makers van ‘wtFOCK’, focust op het onstuimige leven van enkele universiteitsstudenten op kot. Een van hen is Ninalotte Roose, die Lotte speelt: ‘In elke aflevering zitten pikante scènes. Ik vind dat een meerwaarde, want het maakt het voor ons en de kijker nog echter.’

Nu te zien op Streamz

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids