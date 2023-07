Vanavond op tv: Amerikaanse sporthelden, jonge Oekraïners en oorlog in Somalië

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘My Generation @ War’

Twee Nederlandse programmamakers volgden tien jonge Oekraïners die door de oorlog met Rusland een totaal ander leven hebben gekregen. Zo is studente Taisiia naar Nederland moeten vluchten, maakt advocate Olga nu deel uit van een mortierbataljon en zijn de leden van popband Antytila het leger in gegaan.

Om 21.00 uur op NPO 3

‘Hannah and her Sisters’

Een van Woody Allens absolute prijsbeesten, met dank aan het sterke scenario en een uitgelezen sterrencast. Michael Caine en Dianne Wiest wonnen elk een Oscar voor deze prent over een vrouw die ontdekt dat haar man en ex het met haar zussen aanleggen. Verder herkent u vast Julia Louis-Dreyfus, Carrie Fisher en John Torturro.

Om 22.15 op Canvas

‘Black Hawk Down’

Spektakelregisseur Ridley Scott baseerde deze overrompelende film op een mislukte actie van het Amerikaanse leger in Mogadishu. De snelle afrekening met een Somalische krijgsheer en zijn naaste medewerkers draaide uit in een vijftien uur durende veldslag. Dat er naast de achttien Amerikanen ook ruim driehonderd Somaliërs sneuvelden, krijgt wel maar weinig aandacht.

Om 22.30 op VTM 2

Black Hawk Down Beeld rechten vrij

‘Reis door onze wereld’

Toen de wereld drie jaar geleden in lockdown ging, richtten documentairemakers Petra en Peter Lataster-Czisch hun camera op zichzelf, hun buren en hun straat. Hun wereld en die van vele anderen kwam tot stilstand, maar tegelijk ging het leven verder: de kraaien in de tuin voedden een jong op, een dierbare vriendin stierf. De enige constante in dit portret van een bizarre tijd is het echtpaar zelf.

Om 22.07 uur op NPO 2

‘Quarterback’

Negen kansen op tien dat u ons gelooft als we zeggen dat Patrick Mahomes, Kirk Cousins en Marcus Mariota porno-acteurs, windsurfers of de uitvinders van de klittenband zijn, maar niets van dat: het zijn drie van de beste American footballspelers ter wereld en de hoofdfiguren in de nieuwe Netflix-docu ‘Quarterback’. De atleten kregen voor elke wedstrijd van het afgelopen seizoen microfoons opgespeld en werden ook naast het veld op de huid gezeten.

Nu op Netflix

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen ‘Unchained’: de nieuwe Netflix-docureeks over de Tour de France bevat meer drama dan de seizoensfinale van ‘Thuis’ ★★★☆☆ De humor in ‘Colin from accounts’ mag bij momenten niet helemaal politiek correct zijn, de serie brengt wel een herkenbaar en fijngevoelig verhaal ★★★★☆

Meer kijktips? Check humo.be/gids