‘B&B zoekt een lief’

Wie meende dat het met boeren en tuinders, krasse knarren, verstandelijk beperkten en vaag bekende Vlamingen wel welletjes was geweest qua specifieke doelgroepen die via de tv aan een partner worden geholpen, komt van een kale kermis thuis. In het nieuwe ‘B&B zoekt lief’ is het – jawel – de beurt aan uitbaters van bed & breakfasts. Cupido van dienst is An Lemmens.

Om 20.35 op VTM

‘Zorgen voor mama’

In de zesde en laatste aflevering van ‘Zorgen voor mama’ raakt Kimberly meer en meer uitgeput. Kristel en Joost proberen voor haar psychologische ondersteuning te regelen en ook de budgetbegeleiding gaat van start. Brenda kreeg goed nieuws, ze mag een dag per week in de winkel werken. Claudia brengt Brenda en Jonas in contact met het CAW, misschien kunnen ze zo hun vertrouwen in de hulpverlening herstellen.

Om 20.40 op Een

‘Cruel intentions’

Deze moderne bewerking van ‘Les liaisons dangereuses’, toont Sarah Michelle Gellar en Ryan Phillippe als intriganten, die een weddenschap afsluiten om de jonge Reese Witherspoon van haar maagdelijkheid te verlossen. Het is een hitsige potboiler die ondertussen al behoorlijk wat nostalgiewaarde heeft.

Om 20.35 op VTM 4

‘Tegenlicht: mobiliteit van morgen’

Tegen 2035 mogen er geen auto’s op fossiele brandstoffen meer op de markt komen, heeft de Europese Unie beslist. Maar hoe zullen de alternatieven er tegen dan uitzien? Toekomstdenkers van de TU Eindhoven Maarten Steinbuch en Carlo van de Weijer nemen innovaties onder de loep die mobiliteit duurzaam en toekomstbestendig kunnen maken.

Om 22.26 op NPO 2

‘Children of the labyrinth’

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag kijkt u op televisie naar deze pakkende reeks kortfilms. Filmmakers Philip Brink en Marieke van der Velden reisden af naar Griekenland en vroegen ouders op de vlucht een brief te schrijven aan hun kinderen. Daarin vertellen ze over hun dromen voor de toekomst van hun kroost en hoe ze er altijd voor hun zullen zijn. Waar hun thuis uiteindelijk ook zal zijn. Deze brieven - waarin de universele liefde van ouders voor hun kind zo tastbaar wordt – zijn een eerbetoon aan alle kinderen op de vlucht.

Om 22.10 op NPO 2