Vanavond op tv: Anthony Hopkins op z'n allerbest, ingeoliede mannenlijven en gladiator Russell Crowe

De Franse toneelauteur Florian Zeller maakt zijn debuut als filmregisseur met ‘The Father’, gebaseerd op zijn eigen theaterstuk. Anthony Hopkins speelt Anthony, een man op leeftijd die steeds verder wegzinkt in dementie. Wat begint met verdwenen horloges, evolueert al snel naar prangender vragen: is het appartement waarin hij woont nu van hem of van zijn dochter (Olivia Colman)? Hoeveel dochters hééft hij eigenlijk?

Om 21.30 op Canvas

‘Welcome to the Chippendales’

Robert Siegel staat aan het hoofd van deze reeks over het korte en bewogen leven van Somen ‘Steve’ Banerjee (gespeeld door Kumail Nanjiani). Die Indiase immigrant kreeg het idee om de Amerikaanse stripperswereld op zijn kop te zetten met de Chippendales, een gezelschap waarin de mánnen hun kleren uitdeden voor een vrouwelijk publiek.

Nu op Disney+

‘Gladiator’

Ridley Scott reanimeerde het Romeinse epos én zijn eigen carrière met dit visueel indrukwekkende spektakel, dat goed was voor vijf Oscars. Russell Crowe speelt zijn bekendste rol als Maximus, een generaal voor het Romeinse leger die wraak wil nemen op de nieuwe keizer Commodus (Joaquin Phoenix).

Om 20.35 op VTM

Russell Crowe in 'Gladiator' Beeld Getty Images

‘Death Becomes Her’

Satirische zwarte komedie van Robert Zemeckis, met Goldie Hawn en Meryl Streep als twee narcistische monsters die dankzij een toverdrankje van Isabella Rossellini het eeuwige leven krijgen. Een live action-cartoon met over de top acteerprestaties, geestige dialogen en knappe speciale effecten.

Om 22.20 op VTM3

‘Super League: The War for Football’

Het vierdelige ‘Super League’ laat de mensen die het fiasco van de European Super League dichtbij hebben zien gebeuren aan het woord, en gaat ook na in hoeverre zo’n competitie met enkel de allergrootste clubs nog te vermijden is in het hedendaagse voetbal.

Nu op AppleTV+

