Vanavond op tv: Arnon Grunberg over Israël, een aanslag op een marathon en de aliens van Spielberg

‘Amstel Gold Race’

Geen Remco Evenepoel aan de start van de enige klassieker die naar bier is genoemd: de tweet van ‘Patrick Lefevere’ die de kannibaal van Schepdaal aankondigde, bleek nep te zijn. Op de flanken van de Cauberg verwachten we wel de ongenaakbare Tadej Pogacar naast de Benoots en Pidcocks van deze wereld.

Vanaf 13.30 op Eén

Geen ‘E.T.’, dat is waar, maar voor de filmfan die net zo van Spielberg houdt als Spielberg van aliens is ‘Close Encounters of the Third Kind’ verplichte kost. De film draait rond een doodgewone Richard Dreyfuss, die geobsedeerd raakt door een reeks buitenaardse verschijnselen. Verlies vooral de fantastische soundtrack van John Williams niet uit het oor.

Om 20.35 op VTM 4

Close Encounters of the Third Kind Beeld RTL

‘Het beloofde land’

Geen zoveelste documentaire over het Israëlisch-Palestijnse conflict, wel een reeks interviews van reportagemaker Coen Verbraak met Nederlandse Joden over religie, cultuur, humor, de Palestijnen, de holocaust en vooral Israël, dat dit jaar 75 jaar bestaat.

Om 20.25 op NPO 2

Geen tragische film à la ‘Brokeback Mountain’, wel een hartverwarmende en moeiteloos diverse romcom over een tiener die uit de kast komt. Wat het naar ons gevoel pas écht een frisse kijk op het gay-zijn maakt, zijn Simons beweegredenen om voorlopig niet uit de kast te komen. Niet omdat hij er zo vreselijk tegenop ziet om het nieuws aan zijn ouders en vrienden te vertellen, maar gewoon omdat hij nog even in zijn oude ik wil blijven hangen.

Om 18.30 op VTM 3

‘American Manhunt: The Boston Marathon Bombing’

Geen fictiefilm over de aanslag op de marathon van Boston in 2013 - die was er al in 2017 met ‘Stronger’ - maar een levensechte reconstructie met getuigenissen van politie, toeschouwers, journalisten en marathonlopers.

Nu op Netflix

