Vanavond op tv: Average Rob in de wielen van Remco Evenepoel en robots die onze jobs overnemen

‘Rainbow Remco’

YouTube-fenomeen Average Rob volgde wielerfenomeen Remco Evenepoel in de loop van zijn regenboogjaar, en dat leverde deze driedelige documentaire op. ‘Vergeleken met Remco leid ik een doodnormaal, saai leven,’ vertelt Average Rob aan Humo, en dat zegt genoeg.

Nu op Streamz

‘After work’

We klagen maar al te graag over hoe druk we het hebben, maar wat zouden we doen als robots en algoritmen straks onze job overnemen en we opeens zeeën aan vrije tijd hebben? Zweeds regisseur Erik Gandini stelde zich die vraag ook en maakte er een documentaire over.

Om 22.10 op NPO2

'Who is Erin Carter' Beeld Sam Taylor/Netflix

‘Who Is Erin Carter’

Erin Carter (Evin Ahmad), een lerares die vanuit Groot-Brittannië naar Spanje is verkast, is niet alleen vanwege het goede weer naar het zuiden getrokken. Wanneer ze in de de lokale supermarkt getuige is van een overval ontpopt de onschuldig vrouw zich tot een vechtmachine met dodelijke talenten. Wie is Erin Carter écht, en welke geheimen uit het verleden zijn met haar mee verhuisd?

Nu op Netflix

‘Ragnarok’ – seizoen 3

In deze fantasyreeks ontdekken enkele humeurige pubers in een afgelegen Noors dorp dat ze de reïncarnaties van oude Noorse goden zijn. Deze nerds − nee, geen Chris Hemsworth in zicht − vechten in dit derde seizoen voor een laatste keer tegen kwaadaardige reuzen die de wereld willen vernietigen.

Nu op Netflix

Zomeravonden - Charlotte Adigéry en Wim Lybaert Beeld © VRT

‘Zomeravonden’

Vanavond is het de beurt aan zangeres Charlotte Adigéry om de voetjes onder tafel te steken bij Wim Lybaert. Op het menu, het lievelingsgerecht van de muzikante: kip met sla en frietjes van haar papa.

Om 21.05 op VRT1

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co.

