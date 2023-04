Vanavond op tv: bakken met Jeroom, griezelen met Jordan Peele en (hopelijk) een nieuwe zege voor Lotte Kopecky

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Junior Bake Off’

Neem een succesvol bakprogramma, meng er beetje bij beetje een groep leuke kinderen door en werk af met vaderlijke fratsen van Jeroom. Play 4 bereidt andermaal het succesrecept van ‘Junior Bake Off’ met Dominique Persoone als het stuk pure chocolade met 70 procent cacao dat smelt zodra hij een koter aan het fornuis ziet en Regula Isewyn als het kleurrijke glazuurlaagje.

Om 20.15 op Play4

‘Us’

De film waarmee Jordan Peele zijn talent als cineast bevestigde, twee jaar na het al even fantastische ‘Get Out’. Lupita Nyong’o en Winston Duke spelen een koppel dat op een avond zijn dubbelgangers voor de deur ziet staan. Wat begint als een home invasion-thriller, wordt een apocalyptische nachtmerrie. Enorme aanrader voor wie zijn horror graag maatschappelijk relevant heeft, maar voor fans van The Beach Boys is het een lastigere zit. U zal wel zien waarom.

Om 22.25 op VTM 3

Matteo Simoni in 'Atlanta' Beeld FX

‘Atlanta’ (seizoen 3)

De rest van de beschaafde wereld loopt al een jaar te kwispelen over het derde seizoen van Donald Glovers ‘Atlanta’, nu is het eindelijk aan ons. Glover volgt zijn geesteskind, rapper Paper Boi (Brian Tyree Henry), op Europese tournee en doet daarbij ook Amsterdam aan. Als de plaatselijke concertorganisator u doet denken aan Smos, Dennis Black Magic of die vroege afvaller in ‘De mol’: het is wel degelijk Matteo Simoni.

Nu op Disney+

Lees ook het interview met Matteo Simoni: ‘Ik heb mezelf één keer goed voor schut gezet’

Parijs-Roubaix (vrouwen)

Als de wielergoden in een rechtvaardige bui zijn, wint voorjaarskoningin Lotte Kopecky na de Ronde vorige week ook Parijs-Roubaix. Helaas kun je veel tegenkomen op 29 kilometer kasseien en heeft Kopecky een paar ploeggenotes genre Demi Vollering die hier ook kunnen winnen. Slechts van één ding kun je op zo’n verraderlijk parcours zeker zijn: dat het een juweel van een koers wordt.

Om 15.15 op Eén

‘Masaan’

De Indiase regisseur Neeraj Ghaywan laat vier jonge levens kruisen in een dorpje aan de Ganges waar het leven gebonden is aan de kasten en andere morele tradities. Op het festival van Cannes pakte het drama de prijs van de Internationale Federatie van Filmcritici.

Om 22.20 op Canvas

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids