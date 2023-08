Vanavond op tv: Belgische medaillehoop, Clint Eastwood op de prairie en Italië op zijn best

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Boyz n the Hood’

Met dit rauwe drama over gewelddadige drugsbendes in L.A. werd John Singleton als eerste zwarte genomineerd voor de Oscar voor Beste Regisseur. Hij baseerde de film over opkomende jongerenbendes op zijn eigen jeugd.

Om 23.28 op NPO 2

‘For a Few Dollars More’

Het tweede deel van de legendarische ‘Dollars’-trilogie. Clint Eastwood en Lee Van Cleef spelen duellerende bounty hunters en doen dat met alle machismo waarvoor ze bekendstaan. De regie van Sergio Leone is loepzuiver en Ennio Morricone klinkt weer ongegeneerd briljant.

Om 23.30 op BBC Two

‘Sporza: WK atletiek’

Op de grote kampioenschappen is de 4x400 meter is al jaren moneytime voor de Belgen. De Belgian Tornados - lees: de NV Borlée en vrienden - werden vorig jaar nog wereldkampioen indoor en hebben in totaal zes Europese titels. De Belgian Cheetahs rekenen op Cynthia Bolingo, deze week nog vijfde in de individuele 400 meter-finale.

Vanaf 20.00 op Canvas

‘Le corniaud’

Een van Louis de Funès' finest, met de meesterkomiek in de rol van chauffeur die de deux-chevaux van een Parijzenaar (André Bourvil) in de prak rijdt. Hij doet zijn slachtoffer een voorstel ter compensatie dat op het eerste gehoor mooi lijkt, maar dat helemaal niet is.

Om 20.35 op VTM 4

‘Stanley Tucci: Searching for Italy’

Voor het laatst ontdekt de acteur uit ‘The Lovely Bones’ het land waar zijn wortels liggen. daarvoor trekt hij naar Sicilië, waar een sterrenchef hem een spaghetti alla bottarga serveert, op basis van visseneitjes. Een glaasje van de lokale vino kan niet ontbreken.

Om 18.15 op VRT 1

