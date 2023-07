Vanavond op tv: Ben Affleck regisseert zijn kleine broer en een gehypete animatieserie-voor-volwassenen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Les Misérables’

Do you hear the people sing? Deze keer niet. Het enige dat deze film te maken heeft met het gelijknamige boek van Victor Hugo, is dat regisseur Ladj Ly net als Hugo sterk is in het beschrijven van sociale ellende. Alleen speelt Ly’s thriller zich niet in de negentiende eeuw af, maar in 2008.

Om 22.12 op NPO 3

‘2Doc: Welcome to Chechnya’

Regisseur David France volgt een groep activisten die lgbtq+’ers redden uit Tsjetsjenië, de Russische deelrepubliek waar queer of trans zijn taboe is en waar een dodelijke zuiveringscampagne aan de gang is. Iedereen die aan de internationale operatie meewerkt, doet dat met gevaar voor eigen leven.

Om 00.06 op NPO 2

Invincible Beeld rv

‘Invincible’ (seizoen 2)

Nieuwe reeks van de gehypete animatieserie-voor-volwassenen waarin Mark Grayson (Steven Yeun) de superkrachten van zijn vader heeft geërfd. De jonge held moet niet alleen vechten, maar ook zijn liefdesleven op orde krijgen.

Nu te zien op Prime Video

‘Vranckx: grensconflicten’

Rudy Vranckx geeft het woord aan collega David Noriega, die twee jaar geleden voor Vice News de migratiecrisis in Amerika onderzocht waar die het hardst te voelen is: op de grens tussen de VS en de Verenigde Staten.

Om 20.10 op Canvas

'Gone Baby Gone’

Casey Affleck en Michelle Monaghan spelen twee privé-detectives die de ontvoering van een klein meisje onderzoeken. De moeder is verslaafd, de politie zit niet te wachten op extra hulp en wanneer veel later een jongetje verdwijnt, wordt de zaak nog veel complexer. Fun fact: Ben Affleck, oudere broer van, zit in de regisseursstoel.

Om 22.35 op Canvas

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids