Vanavond op tv: Ben Segers over lui ouderschap, ‘Pano’ inspecteert crèches, en een topaffiche in de Champions League

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De wonderjaren’

Jonge papa Robin Keyaert brengt in deze aflevering een bezoek aan een etiquetteschool voor kinderen. Siska Schoeters praat met een slachtoffer van sexting en onderzoekt met Ben Segers, vader in een samengesteld gezin van Gène (7), Marilou (16) en Cato (19), wat ‘lui ouderschap’ eigenlijk betekent.

Om 20.50 op Eén

‘Boris’

De tocht van Jeroom, Jonas Geirnaert en Bockie De Repper voert hen van de oostkust van Canada naar de westkust om te eindigen met een loodzware trektocht naar Boris’ eindbestemming. In de tweede aflevering bezoeken ze de geboorteplaats van de grootste pompoenen ter wereld en rekenen ze af met anderhalve kilo opstandige saucisse de Boulogne. Ondanks het emotionele verhaal over het afscheid van Jerooms broer, is ‘Boris’ een ode aan het leven.

Om 21.00 op Play4

‘Pano: Crèche in crisis’

‘Pano’ meet de temperatuur in de kinderopvang vandaag. Het afgelopen jaar kwamen crèches regelmatig negatief in het nieuws. Er stierf een kind in de opvang, andere kinderen werden hardhandig aangepakt, crèches moesten dicht of beperkten hun openingsuren omdat personeel uitviel of omdat ze er geen meer vonden.

Om 21.45 op Eén

Lees ook: Crisis in de kinderopvang: ‘Mijn dochtertje zei dat ze in de crèche boos waren op haar. Later hoorde ik pas dat ze mishandeld werd’

‘Champions League: Real Madrid - Chelsea’

Interessante affiche in de kwartfinale van de Champions League vanavond: titelhouder Real Madrid ontvangt Chelsea. De Londense club beleeft een dramatisch seizoen in de Premier League – het staat pas elfde in de rangschikking – en lijkt een vogel voor de kat tegen Thibaut Courtois en Benzema. Maar dat dacht iedereen in 2021 ook, toen Chelsea de Spanjaarden in de halve finale met 2-0 uitschakelde en uiteindelijk de felbegeerde beker zou winnen.

Om 20.35 op VTM 2

Jeremy Renner in 'Rennervations' Beeld Disney+

‘Rennervations’

Jeremy Renner (52) had zich zijn nieuwjaarsdag wellicht anders voorgesteld: hij belandde onder zijn eigen sneeuwploeg en brak meer dan dertig botten. De voormalige Avenger stelt nu, tussen de intense revalidatiesessies door, zijn nieuwe renovatiereeks voor het goede doel voor. De opnames dateren van vóór zijn ongeluk.

Nu te zien op Disney+

Lees ook: Jeremy Renner maakt in ‘Rennervations’ het verschil: ‘Ik wil engagement cool maken.’

‘Patrick Lefevere: Godfather van de koers’

De laatste aflevering van de reeks rond Patrick Lefevere gaat over zijn nieuwste poulain: Remco Evenepoel, wellicht de enige die Lefeveres enige gaatje in zijn palmares kan opvullen: een eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Om 21.15 op Canvas

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids