Vanavond op tv: beschaafde apen, een Japans meesterwerk en een huwelijk dat uit de hand loopt

‘21 Bridges’

Entertainende flikkenfilm die begint met een gestolen lading coke, acht dode flikken en een resem verbrijzelde autoruiten. In wat volgt, vliegen de kogels en de puntige lijnen dialoog je om de oren. Hoeven we nog te zeggen dat Chadwick Boseman zaliger, alias de Black Panther, de hoofdrol speelt?

Om 20.35 op Play5

‘Depot - Reflecting Boijmans’

Sinds 2019 is het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gesloten voor renovatie en dat zal nog een paar jaar zo blijven. Intussen kunnen mensen het bijhorende Depot bezoeken, de eerste kunstopslagplaats die voor iedereen toegankelijk is en waar de hele collectie van het museum te bewonderen is. In deze documentaire leiden directeur Sjarel Ex en architect Winy Maas u graag rond.

Om 22.10 op NPO 2

The Afterparty Beeld Apple TV+

‘The Afterparty’ - seizoen 2

Het eerste seizoen van ‘The Afterparty’ begon met een dode op een schoolreünie, waarna elke gast een aflevering kreeg om te vertellen waarom die het niet had gedaan. In reeks twee is het op een huwelijksfeest te doen: benieuwd of ‘The Afterparty’ op hoog niveau kan blijven klooien met de klassieke whodunit.

Nu op Apple TV+

‘Tokyo Story’

Dit familiedrama van Yasujiro Ozu uit 1953 werd pas na een vol decennium door Westerse cinefielen ‘ontdekt’, maar duikt intussen met de regelmaat van een klok op in lijstjes van beste films ooit. De basis van ‘Tokyo Story’ is het bezoek van een bejaard plattelandskoppel aan hun kinderen, die weinig tijd hebben voor hen. Hun zorgvuldige opgebouwde façades brokkelen op bloedmooie wijze af in de laatste akte, een staaltje meesterschap van Ozu.

Om 22.15 op Canvas

‘War for the Planet of the Apes’

Voor een film met ‘war’ in de titel is dit een behoorlijk ingetogen prent. Terwijl de apen steeds beschaafder gaan praten - ze presenteren nog net niet het Groot Dictee der Primatentaal - zijn het de mensen die zich meer en meer als barbaren gedragen en er niet voor terugdeinzen om hun eigen soortgenoten af te slachten.

Om 20.35 op VTM 3

