‘The Big Lebowski’

Cultklassieker van de gebroeders Coen, met Jeff Bridges in de rol van zijn leven als The Dude, een relikwie uit de jaren 60 wiens leven bestaat uit bowlen en blowen. Heerlijk absurdistische komedie vol memorabele personages (Peter Stormare als nihilist!) en dialogen. But that’s just, like, our opinion, man.

Om 20.35 op VTM 4

'Portrait de la jeune fille en feu' Beeld Arte

‘Portrait de la jeune fille en feu’

Een jonge vrouw die tegen haar zin op trouwen staat, wordt langzaam maar zeker verliefd op de schilderes die haar portret maakt. Smachtende blikken en duizenden onuitgesproken emoties: dat zijn de ingrediënten van Céline Sciamma’s verrukkelijk weemoedige romantisch drama.

Om 21.20 op Canvas

Now and then Beeld rv

‘Now & then’

Een thrillerserie waarvan de synopsis leest als een herwerking van ‘I Know What You Did Last Summer’. In het verleden loopt een strandfeest met een groepje knappe tieners in Miami uit de hand, met een dode knul als gevolg. Twintig jaar later ontvangen alle betrokkenen een dreigbericht van iemand die hun verschrikkelijke geheim kent. Rosie Perez speelt een onvermoeibare detective die deze vreemde zaak nooit heeft kunnen loslaten.

Vanaf nu op Apple TV+

Shazam! Beeld /

De kindvriendelijke Deadpool-tegenhanger van DC: ontmoet superheld Shazam, niet te verwarren met de populaire liedjes-app. Billy Batson (Asher Angel), een pleegkind die nooit lang bij zijn pleeggezin blijft plakken, wordt uitverkozen om ‘het kwaad’ te verslaan – het is en blijft een superheldenfilm – en ontdekt dat hij in een volwassen superheld (leuk gespeeld door Zachary Levi) kan veranderen wanneer hij ‘Shazam!’ roept. Geestige DC-film om niet bepaald naar huis over te schrijven, maar dient als popcornentertainment.

Om 20.35 op Play 4

'Lethal Weapon 2' Beeld ANP Kippa

‘Lethal Weapon 2’

De controversiële Mel Gibson en Danny Glover keren terug voor een tweede ‘Lethal Weapon’-film en nieuw buddy cop-avontuur. Het volgt dezelfde formule als de eerste film, maar dan met nog meer geweld, nog meer komedie en een nieuw personage gespeeld door maffiosi-veteraan Joe Pesci.

