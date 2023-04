Vanavond op tv: Bockie bij de juniors, internationale spanningen en een heerlijke horrorklassieker

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Junior Bake Off Vlaanderen’

Jeroom is nog steeds op zoek naar de beste prepuberale amateurpâtissier. Het thema is ‘De Jeugd van Tegenwoordig’. De kleine deelnemers praten Jeroom en de jury bij over modetrends en handshakes die pijnlijk on-cool zijn geworden. Te gast is Bockie de Repper, van wiens aangezicht de bakkertjes een Bockiecake moeten maken voor de technische proef.

Om 20.15 op Play4

‘Vranckx: De hel van de sumostallen’

Sumoworstelen is populairder dan ooit in Japan, waar de worstelaars worden aanbeden als goden. Maar de eeuwenoude sport heeft ook een duistere kant. Kinderen die sumoworstelaar willen worden leven vanaf hun tienerjaren samen in speciale ‘stallen’. Ze trainen er zeven dagen per week, krijgen lijfstraffen en moeten overdadig veel eten.

Om 20.10 op Canvas

‘The Diplomat’

Vanuit Londen moet de nieuwe Amerikaanse ambassadeur (Keri Russell van ‘The Americans’) de banden tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk aanhalen en bemiddelen in allerlei internationale conflicten, waaronder een dreigende oorlog. Spanningen in de wereld en op het thuisfront, want haar echtgenoot was de vorige ambassadeur en heeft het moeilijk met deze machtswissel. Een politiek drama dat doet denken aan ‘Borgen’, met Russell als carrièrepolitica in een door mannen gedomineerd veld.

Op Netflix

‘La llorona’

De Guatemalteekse dictator Efraín Ríos Montt werd nooit veroordeeld voor de oorlogsmisdaden onder zijn bewind begin jaren 80. Regisseur Jayro Bustamante stelt zich in zijn beklijvende horrorfilm ‘La Llorona’ voor hoe la llorana, een duister figuur uit de Mexicaanse folklore, alsnog op gruwelijke wijze wraak neemt.

Om 22.10 op Canvas

‘Paranormal Activity’

Een jong koppel vermoedt een bovennatuurlijke kracht in hun nieuwe stulpje en probeert het te ontmaskeren met behulp van camera’s in de slaapkamer. Het found-footage format is al vele malen overgedaan, maar deze originele ‘Paranormal Activity’ uit 2007 blijft ongevenaard.

Om 22.05 op Play6