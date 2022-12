Vanavond op tv: Bockie De Repper zonder eten, de Maghrebijnse voetbaldroom en de commotie rond Pelosi

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Pelosi in the House’

Nu de Democraten de meerderheid hebben verloren in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zwaait de 82-jarige tough cookie Nancy Pelosi af als Speaker of the House, de Amerikaanse versie van onze parlementsvoorzitter. Dat doet ze met een HBO-documentaire, gedraaid door haar jongste dochter Alexandra, tevens de echtgenote van de Nederlandse Amerika-correspondent Michiel Vos.

Nu te zien op Streamz

‘WK voetbal: Frankrijk - Marokko’

Wie had voor de start van het WK voetbal in Qatar kunnen vermoeden dat Marokko de halve finale zou halen? En het strafste is misschien nog dat de ‘Leeuwen van de Atlas’ daar helemaal niet onverdiend staan. Met een sterke organisatie, verzorgd voetbal en tónnen overgave toont Marokko zich nu al wekenlang een te duchten tegenstander. Loopt topfavoriet Frankrijk vanavond in het Marokkaanse mes?

Om 19.45 op Eén

‘Het Achterhuis van Rotterdam’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten drie Joodse echtparen jarenlang zonder daglicht verstopt op de orgelzolder van de Breepleinkerk in Rotterdam. Voor het eerst wordt verteld hoe ze met de hulp van de dominee en kerkleden konden overleven.

Om 20.30 op NPO 2

Bockie De Repper en Ighor in 'Winteruur' Beeld Panenka

‘Winteruur’

Niemand minder dan Bockie De Repper is vanavond te gast bij Wim Helsen in ‘Winteruur’. Welke inspirerende tekst brengt de zelfverklaarde Koning van de Reflux mee? Onlangs liet de vlogger uit Aalst volgende wijsheid in dit blad optekenen: ‘Het is zalig om lelijk te zijn. Ik hoef mezelf geen uur lang voor de spiegel mooi te staan maken: wat maakt dat in mijn geval uit?’

Om 22.35 op Canvas

Silence of the Tides Beeld AVROTROS

‘Silence of the Tides’

Het Waddengebied is één van de mooiste en uniekste natuurgebieden ter wereld, met schitterende zonsondergangen, een divers dierenrijk en een landschap dat dankzij eb en vloed twee keer per dag compleet transformeert. Regisseur Pieter-Rim de Kroon brengt de Wadden in deze prijswinnende documentaire adembenemender dan ooit in beeld.

Om 22.40 op NPO 2

‘Why We Fight?’

‘Why We Fight?’, een prikkelende documentaire van choreograaf Alain Platel en fotografe Myriam Devriendt, probeert te begrijpen wat geweld is en waar het vandaan komt. Drie dansers van Platels internationaal gerenommeerde dans- en theatergezelschap Les Ballets C de la B onderzoeken al dansend het geweld om hen heen en in zichzelf.

Om 22.45 op Canvas

‘La Chute’

Vergeet de Oscars, vergeet de Gouden Palm, vergeet de Ensors! De enige filmtrofee die er wereldwijd écht toedoet is de Humo Award, die op het jaarlijkse Kortfilmfestival in Leuven wordt uitgereikt. Dit jaar is de felbegeerde prijs voor ‘La Chute’ van Sebastian Schaevers en u kan als Humo-abonnee een week lang gratis genieten van deze hoogvlieger.

Nu te zien op humo.be

