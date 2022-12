Vanavond op tv: Brad Pitt in ambitieuze scifi, de speurtocht naar een schat en de beste regisseur van zijn generatie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Recruit’

Noah Centineo is na zijn rol als perfecte vriendje in de veelbekeken Netflix-trilogie ‘To All the Boys I’ve Loved Before’ te zien in een spionagereeks met geheim agenten en gewiekste spionnen. Centineo zelf speelt een beginnende advocaat bij de CIA, maar hij wordt al in zijn eerste werkweek achternagezeten door horden criminelen. De komische actiereeks is in elkaar gestoken door ervaren rotten als Alexi Hawley (‘The Rookie’, ‘Castle’) en regisseur Doug Liman (‘The Bourne Identity’, ‘Edge of Tomorrow’).

Nu op Netflix

‘Phantom Thread’

Daniel Day-Lewis speelde zijn laatste rol als modeontwerper Reynolds Woodcock, die in de jaren 50 in een bizarre machtsrelatie verwikkeld raakt met zijn muze Alma (Vicky Krieps). Somptueuze beelden, een intelligent script en meesterlijke vertolkingen. Paul Thomas Anderson blijft de beste regisseur van zijn generatie.

Om 21.30 uur op Canvas

Beeld /

‘Ad Astra’

Ambitieus sciencefictiondrama van James Gray met Brad Pitt als astronaut die op zoek gaat naar zijn dertig jaar eerder spoorloos in de ruimte verdwenen vader. Mooie, zij het ook wat onevenwichtige mix van serieuze ideeën en grootscheeps spektakel. Verbluffende beelden van Hoyte van Hoytema.

Om 20.35 uur op Play 4

‘De nieuwe getuigen van Auschwitz’

De Nederlandse radio-dj Eddy Keur vroeg aan een luisteraar wie het dagboek van Anne Frank had geschreven. Het verbijsterende antwoord was: Annie M.G. Schmidt. Reden genoeg voor Keur, wiens grootvader samen met Frank in de trein naar het kamp zat, om een documentaire te maken voor en over jongeren, die lang niet altijd weten welke gruwelijkheden zich achter de hoge stalen hekken van Auschwitz hebben voltrokken.

Om 22.19 uur op NPO 2

Beeld Disney

‘National Treasure: Edge of History’

De gelijknamige films met Nicolas Cage en Diane Kruger uit 2004 en 2007 krijgen een vervolg in de vorm van een serie, waarin het leven van Jess Valenzuela (Lisette Olivera) op zijn kop wordt gezet wanneer ze een eeuwenoude schat op het spoor raakt, die mogelijk verband houdt met haar lang overleden vader. Gelukkig heeft Jess - je verwacht het niet! - een bijzondere gave voor het oplossen van puzzels, dus dat scheelt een hoop.

Nu op Disney+

