Vanavond op tv: Bruce Willis, boerenverdriet en voor het eerst de Belgen onder Tedesco

‘The Night Agent’

Shawn Ryan schreef met ‘The Shield’ een absolute klassieker en levert nu een nieuwe, beloftevolle reeks af over een FBI-agent die in de kelder van het Witte Huis zit te niksen tot naast hem plots de telefoon rinkelt. Een telefoon die normaal enkel door spionnen gebruikt wordt. Laat ons zeggen dat je als FBI’er dan weet dat je de volgende weken wat recup zal opbouwen.

Nu op Netflix

Dat de landbouwer het lastig heeft dezer dagen ziet u niet alleen in het journaal, maar ook in deze sombere, pakkende prent van Edouard Bergeon. Guillaume Canet en Veerle Baetens vertolken een koppel agrariërs die onder druk van moderne tijden zwaar investeren in hun nering, waarna hen de ene tegenslag na de andere overkomt. Eentje om de rode bolletjeszakdoek bij te nemen.

Om 21.30 Canvas

‘Sporen van oorlog’

De Nederlandse publieke omroep laat jonge mensen graven in het oorlogsverleden van hun grootouders. Zo gaat ene Juliette in de eerste aflevering achter het verhaal van haar opa aan, die tot drie keer toe een concentratiekamp overleefde en daar na de oorlog met geen woord meer over repte. In latere afleveringen volgen onder meer een vrouw die is verkracht door een Duitse soldaat en iemand die actief was in het communistisch verzet.

Om 22.15 op NPO 2

Bruce Willis in 'Looper' Beeld VRT

Kwalificatiewedstrijd EK2024: Zweden - België

De Rode Duivels gaan naar Zweden, en al wie köttbullar lust mag mee. Hopelijk bakt Domenico Tedesco ze in zijn eerste match als trainer van de Belgen niet De Bruyne, anders zal iedereen weer snel klaarstaan met de Praetjes na de vaak en zullen de kranten de nieuwbakken coach door de Mangala halen. Openda pintjes al maar!

Om 20.25 op VTM

De Rode Duivels gaan naar Zweden, en al wie köttbullar lust mag mee. Hopelijk bakt D... oei, dat is te ver teruggespoeld. Voor wie zijn tijdreizen graag wat spannender en inventiever heeft, is er deze thriller van Rian Johnson, met in de hoofdrol Joseph Gordon-Levitt als huurmoordenaar die zijn oudere zelf (Bruce Willis) moet vermoorden.

Om 22.55 op Eén

