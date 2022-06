Vanavond op tv: BV's door het slijk, wissel van de wacht en het einde van de knaldrang

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Switch’

Van zwoele radiostem tot charismatische quizmaster: Fien Germijns kan het allemaal, dat heeft ze tijdens de opnames van ‘De dag van vandaag’ wel bewezen naast Bart Cannaerts. Vanavond staat ze er voor het eerst alleen voor en schittert Germijns als presentator in de eerste aflevering van ‘Switch’. Na zeven sezioenen geeft Adriaan Van den Hoof namelijk de fakkel door en neemt afscheid van het populaire spelprogramma.

Om 20.45 op Eén

‘Westworld’ - seizoen 4

Westworld: Jeffrey Wright

‘Westworld’ begon als een intrigerende western met robots en Anthony Hopkins, maar ontspoorde na het eerste seizoen tot een complexe legpuzzel met verschillende tijdlijnen en filosofische mijmeringen. Showrunner Jonathan Nolan is niet toevallig de broer van Christopher Nolan: samen hebben ze de mindfuckfilms ‘Memento’ en ‘Interstellar’ geschreven. In het vorige seizoen sneuvelden enkele hoofdfiguren, maar de acteurs kregen geen ontslagbrief: dat is de luxe in een serie over cyborgs die steeds opnieuw geprogrammeerd kunnen worden. Gespot in de nieuwe trailer: vaste waarden Evan Rachel Wood en Thandie Newton, Aaron Paul aka Jesse uit ‘Breaking Bad’ en klasbak Ed Harris.

Vanaf 27 juni op Streamz

‘Spartacus run’



Neem een populaire race, laat BV’s wat afzien, zet er Andy Peelman naast et volià, het nieuwste kijkcijferkanon van VTM is geboren. In de eerste aflevering wijden zangeres en presentatrice Laura Tesoro en schlagerzangeres Lindsay het spectaculaire parcours in met bloed, zweet en tranen.

Om 21.50 op VTM

‘De stoel’

Besparingen? Daar heeft de VRT wel kaas van gegeten. Gelukkig leent de terugkeer van ‘De stoel’ zich daar perfect toe, want er is zelfs geen duur schermgezicht voor nodig. Een stoel, een camera en iemand die een envelop kan overhandigen aan de snelste deelnemer maken samen de perfecte mix voor een zomers wedstrijdje. Benieuwd of de stoel voor uw deur zal staan? Ontdek het vanavond op Eén.

‘Festivalkoorts Rock Werchter 2022’



Deze week is het eindelijk weer zover: Rock Werchter. Na twee uitgestelde edities kunnen muziekliefhebbers hun hart opnieuw ophalen. Canvas blikt vooruit naar het grootste Belgische festival met vier artiesten van eigen bodem: rapper en producer Yong Yello, Ilayda Cicek, die met haar band de Slope mag openen, Thibault Christiaensen, zanger van Equal Idiots en presentator bij Studio Brussel en last-but-not-least Meskerem Mees, die deze zomer vooral op internationale podia te zien zal zijn. Wat is hun band met Rock Werchter? Wat vinden zij belangrijk als ze naar een festival gaan? En welke artiesten mag je volgens hen zeker niet missen?

Om 22.15 op Canvas