Vanavond op tv: Chris Rock slaat terug, Keanu Reeves vecht tegen de matrix en Kazachstan laat zijn andere kant zien

‘Langs de nieuwe zijderoute’

De kans bestaat dat u Kazachstan enkel kent van ‘Borat’ en Oezbekistan van dat het naast Turkmenistan ligt. Dan is de nieuwe reeks over Centraal-Azië van China-kenner Ruben Terlou en Rusland-expert Jelle Brandt Corstius een aanrader. Om te laten zien hoe de regio er vandaag voorstaat als speelbal tussen grootmachten spreken ze met gewone mensen, van Kazachen die uit China zijn gevlucht tot een moeder uit Tadzjikistan wier zoon werd doodgeslagen in het leger.

Om 20.20 op NPO 2

‘Selective Outrage’

De kans bestaat dat u Chris Rock wat uit het oog bent verloren nadat hij vorig jaar op de Oscar-uitreiking een klap kreeg van Will Smith nadat hij een grap maakte over zijn vrouw. Nu is de komiek terug, en niet een klein beetje: zijn nieuwe show ‘Selective Outrage’ is het eerste programma dat Netflix live naar de hele wereld zal streamen. Wie de primeur ook echt live wil meemaken, zal laat moeten opblijven of vroeg moeten opstaan: Rock betreedt het podium in Baltimore op 4 maart om tien uur ’s avonds, oftewel om vier uur ’s nachts bij ons.

Nu op Netflix

Chris Rock Beeld Netflix

‘Het verhaal van Vlaanderen’

De kans bestaat dat u de afgelopen maanden iets hebt opgevangen over een reeks over de geschiedenis van Vlaanderen. Mocht dat niet zo zijn, kan u nog inpikken bij de laatste aflevering van ‘Het verhaal van Vlaanderen’, waarin Tom Waes vijftig minuten tijd heeft om de laatste tachtig jaar samen te vatten. Het lukte hem al met dertigduizend jaar prehistorie, dus moet dit een makkie zijn voor Tomvertelterom.

Om 20.00 op Eén

‘The Lawyer’

De kans bestaat dat u bij Zweden denkt aan moorden, spanning, donkere wolken en gemiezer dat nooit ophoudt. Grote kans dat thrillerauteur Jens Lapidus of ‘The Bridge’-bedenker Hans Rosenfeldt er voor iets tussenzit. Hun gezamenlijke reeks ‘The Lawyer’, over advocaat Frank Nordling, is aan zijn tweede seizoen toe.

Om 23.20 op Canvas

‘The Matrix’

De kans bestaat dat de wereld waarin u denkt te leven niet de echte wereld is, maar een computersimulatie binnen een geheel ander universum, bijvoorbeeld eentje waarin Ludo Dierckxsens nooit gestopt is met koersen of Zweden een zonnige eilandstaat is. Het idee werd een filmklassieker dankzij de Wachowski’s én hoofdrolspeler Keanu Reeves als de hacker Neo.

Om 20.25 op Play6

