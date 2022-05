Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Jurassic world: fallen kingdom’

Hoe hou je een franchise fris die altijd op dezelfde situatie neerkomt – ‘mens vlucht voor dino’? J.A. Bayona doet een aardige poging door deze vijfde ‘Jurassic’-film te laten evolueren naar een soort haunted house-premisse, met dino’s die rondlopen in een gigantisch landhuis.

Om 20.35 op VTM 2

‘Vranckx: Het vuile randje van de groene revolutie’

Kobalt, essentieel onderdeel van batterijen, speelt een belangrijke rol in de omschakeling naar een milieuvriendelijker leven. Maar de ontginning ervan gebeurt in allesbehalve propere omstandigheden. Rudi Vranckx gaat in Congo op onderzoek uit en ontgint meer dan grondstoffen.

Om 20.10 op Canvas

The Pentaverate

Mike Myers aka Austin Powers steekt de draak met complotdenkers in zijn minireeks ‘The Pentaverate’. Hij speelt een Canadese journalist die een geheime oppermachtige organisatie probeert te ontmaskeren, een vijfkoppig monster dat al sinds de middeleeuwen de touwtjes in handen houdt achter de schermen. Tegelijk kruipt Myers in de huid van een extreemrechtse radiopresentator, een Russische oligarch, een televisietycoon en een voormalige rockbandmanager.

Vanaf 5 mei op Netflix

‘#LikeMe in concert’

Of u het doelpubliek bent? Absoluut. Ongeacht uw leeftijd. De jonge sterren van Ketnets grootste hit zingen halen oude nummers uit de gracht en zingen de pannen van het Sportpaleis in de uitzending van hun concertenreeks.

Om 19.40 op Een

On Body and Soul

‘On body and soul’

Dit surreëel Hongaars drama gaat over twee mensen die in een slachthuis werken, verliefd worden op elkaar, maar hun liefde niet kunnen uitspreken. In hun dromen lukt het echter wél, omdat ze elkaar daar ontmoeten als herten. As you do. Wie verder kijkt dan de bizarre vormgeving, ziet een verrassend teder liefdesverhaal.

Om 22.15 op Canvas