Vanavond op tv: Conner Rousseau tussen het ongedierte, Annemie Struyf op expeditie en Tom Waes in de rosse buurt

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Alex Agnew’s Fear Factor’

Wij zijn geen doetjes maar van de zuivere moordlust in de ogen van Conner Rousseau richting presentator Alex Agnew tijdens een insectenproef in deze BV-special van ‘Fear Factor’ komen zelfs onze haartjes recht. Gaan naast de Vooruit-voorzitter nog meer de strijd met hun angsten aan: Dominique Persoone, Tanja Dexters, Average Rob, Arno the Kid, Klaasje Meijer, Jamie-Lee Six en Nora Dari.

Om 21.00 op Play4

‘Het Hoge Noorden: seizoen 2’

Na het succes van het eerste seizoen kon een tweede expeditie van Annemie Struyf naar Noorwegen niet uitblijven. In een verbluffend decor van fjorden, sneeuw, ijs en noorderlicht ontmoet Annemie vooral nieuwkomers maar ze klopt ook aan bij enkele vertrouwde gezichten uit de eerste reeks, zoals Soetkin Baptist. ‘Sinds seizoen één is mijn carrière in stijgende lijn gegaan, hier én in België.’

Om 20.45 op Eén

Tom Waes in 'Those Were the Days' Beeld VRT

‘Those Were the Days’

Centraal in de tweede aflevering van ‘Those Were the Days’ – een muziekmagazine waarin boomers mijmeren over hun uitgaansjaren vol drugs, seks en pompende beats – staat Café d’Anvers, een voormalige nachtclub gelegen in een 16de-eeuws kerkgebouw in de Antwerpse rosse buurt. Ex-buitenwipper Tom Waes haalt enkele straffe verhalen van toen boven.

Om 20.10 op Canvas

‘Seven Days on Mars’

Sinds het voorjaar van 2021 rijdt de Perseverance rond op Mars op zoek naar bewijzen dat er leven op de planeet is of ooit is geweest. Brian Cox – de wetenschapper, niet de acteur – volgt de robot tijdens één van zijn cruciale, zeven dagen durende missies.

Om 22.45 op Canvas

Zachary Quinto in 'American Horror Story: NYC' Beeld TMDb

‘American Horror Story: NYC’

Ryan Murphy werkt voor Netflix aan een tweede seizoen van de hitreeksen ‘Dahmer’ en ‘The Watcher’, maar eerst pakt hij uit met het elfde seizoen van zijn populaire franchise ‘American Horror Story’. Daarin zien we hoe in het Manhattan van begin jaren 80 de ene na de andere homoseksueel een pijnlijke dood sterft.

Nu te zien op Disney+

