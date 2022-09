Vanavond op tv: crapuul op de vlucht, klimmen met long covid en backstage met A-ha

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het Jachtseizoen’

Na ‘Klopjacht’ op Play4 lanceert nu ook VTM zijn eigen kat-en-muisspel. In ‘Het Jachtseizoen’ probeert elke week een bekend duo vier uur lang uit de greep te blijven van drie ‘bekende’ jagers: Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop. In de eerste aflevering vormen Sam Gooris en Sergio het opgejaagde geboefte.

Om 20.35 op VTM

‘De klim van je leven’

Zeven mensen met een onderliggende longaandoening – gaande van muco tot long covid – gaan in deze nieuwe vijfdelige reeks de uitdaging aan om met de fiets de Italiaanse Dolomieten te bedwingen. Presentatrice Eva De Roo: ‘Alle deelnemers zijn eerst uitgebreid medisch getest en hebben daarna een strak trainingsschema gekregen. De wilskracht is er bij iedereen, de vraag is alleen of hun lichaam ook mee zal kunnen.’

Om 21.25 op Eén

‘Dit was het nieuws’

Mist u Jan Jaap van der Wal al? Niet getreurd: vanaf vanavond is hij weer te zien als vast panellid in ‘Dit was het nieuws’, waarin hij samen met presentator Harm Edens en collega-panellid Peter Pannekoek het nieuws van de voorbije week onder de satirische loep neemt.

Om 21.35 op NPO 1

Ella Leyers in 'De ideale wereld' Beeld VRT

‘De ideale wereld’

Van der Wals opvolgster als ‘DIW’-presentator, Ella Leyers, krijgt vanavond een grote naam over de vloer. Niemand minder dan Gert Verhulst mag zijn ongezouten mening over de opvallendste nieuwsfeiten van de dag komen geven en terloops reclame maken voor zijn nieuwe talkshow ‘De tafel van vier’, vanaf volgende maandag dagelijks te zien op Play4.

Om 22.15 op Canvas

‘a-ha: The Movie’

In 1985 stond ‘Take On Me’ zowat overal in de wereld op nummer 1. De song betekende de grote doorbraak voor de Noorse synthpopband a-ha, al leidde dat niet meteen tot dolle taferelen: de drie bandleden tourden apart, brachten hun tijd backstage apart door en zagen elkaar alleen als het strikt noodzakelijk was: op het podium. Dit is het verhaal van drie sterke persoonlijkheden, grote ambities en gebroken vriendschappen.

Om 22.55 op Canvas

‘Elephant Mother’

Een ritje op een olifant is al decennialang vaste prik voor toeristen in Thailand. De olifantenindustrie is zeer winstgevend en wordt door een systeem van politieke corruptie en de maffia in stand gehouden. Eén vrouw trekt zich het lot van de dieren aan en gaat in het verweer tegen de olifantenmaffia: Lek Chailert.

Om 23.05 op NPO 2

Meer kijktips? Check humo.be/gids